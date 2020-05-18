【雪中送炭】40歲洗碗工養父母孩子開工不足　手停口停遇好心業主免租2個月

▲ 新加坡一名洗碗工人開工不足收入大減，幸獲好心業主免收租2個月共度時艱。

雖然新冠肺炎疫情全球有放緩的趨勢，但多個地方仍然不敢鬆懈，繼續設有限聚、禁止某類型場所及活動等防疫措施，對於各行各業、經濟民生持續帶來大影響。新加坡就有一名洗碗工人在上月開工不足收入大減，今個月更面臨失業，要養父母及孩子的他無法交租，不幸中的大幸是遇上好心業主免收租。

據新加坡《聯合晚報》報道，40歲何爸爸在小販中心工作當洗碗工，收入不高，月薪只有約1200新加坡元（約6500港元），他更是家中的經濟支柱，每月會把一半的薪金寄回去給中國的父母和孩子做家用，再交350新加坡元（約1900港元），剩下約250新加坡元（約1400港元）節衣縮食地過生活，生活艱苦。

在疫情下，新加坡推行防疫政策，包括在小販中心禁止堂食，在小販中心打工的何爸爸大受影響。上月，他開工不足工作了6天，只收到6天的薪金，大約是平時五分之一的薪金，而今個5月，他更是被迫停工，失業零收入。何爸爸表示︰

沒想到，我還在苦惱沒錢交房租時，房東竟雪中送炭，免收2個月的房租。

好心業主免收租金

好心業主60多歲的汪女士知道租房半年多的何先生情況，決定不收他2個月的房租，減輕負擔。加上，汪女士知道何先生是到了發薪日才被告知沒上班就沒工錢，希望為他討回公道。何先生無以為報︰

這樣一個好房東，我心存感激，也不能白住，所以決定在這期間也分擔她的家務事，當做謝謝她。

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責任編輯︰王明芳