【為母則強】S.H.E成員陳嘉樺誕子後體會深　Ella新曲歌頌母愛偉大

▲ Ella陳嘉樺當媽媽後體會深。

Ella陳嘉樺推出睽違已久新單曲《晚安歌》，以曲詞譜寫為人母的心情和心聲， Ella 深信《晚安歌》能像前輩費玉清的招牌曲《晚安曲》一樣，用深情款款的歌聲，成為撫慰心靈、激勵自己的新神曲。

Ella相夫教子，看著兒子的逐漸長大，她母性潛能大發，有感而發寫下《晚安歌》一曲，藉由自己的正向思惟，送給正在為生活、為夢想努力的每個人，為自己的付出給予掌聲，期勉自己在心靈獲得慰藉的舒壓，更勇敢面對未來。

「不要忘了在一整天結束之前，在跟自己說晚安之前，跟自己說一聲謝謝。明天太陽依舊會升起，大家一起繼續加油！」Ella深信，生命充滿了挑戰，每個生命的到來，都是那麼的不容易，但生命本身也就是奇蹟。

▲ Ella表示，歌曲靈感源自當媽媽的深刻體會。

《晚安歌》由Ella 作詞作曲，黃韻玲製作，Ella表示，靈感源自當媽媽的深刻體會。她回憶生小孩的時候，不光是當媽媽的自己、就連她肚子裡的小生命「他自己也在努力」。「好不容易你才來到這個世界上，我們更應該要快樂的去過每一天、努力的去過好每一天！」

自己的親身體驗，和也是同為母親的黃韻玲，兩人初次合作，就擦出了創作火花，Ella唱得有感，甚至淚灑錄音室。

Ella譜寫《晚安歌》，主要是為大家一起打氣，給自己掌聲。「晚安了，親愛的自己」，歌詞言簡意賅，卻意涵著謝謝自己、展望明天的遠向。