【口罩供應】新世界自助口罩提取機再派口罩　4類人士5月18日起可用電話登記【附申請方法及操作口罩機步驟】

▲ 新世界自助口罩提取機再派口罩！

新冠肺炎疫情未息，基層防疫物資緊絀，新世界發展早前宣布向基層免費派發共1,000萬個自製口罩，預計4萬人受惠。今日（18日）起推第二輪計劃，預計約2萬人受惠，將於6月中起以自助形式獲取免費口罩。

▲ 4款顏色包裝的口罩。（劉卓姿攝）

新世界發展表示首輪先導計劃反應熱烈，現在加推第二階段計劃，新增9間合作機構，在新一批指定中心增設18部「自助口罩提取機」，提取機遍佈全港18區。

合資格的4類人士可於今日起（18日）至周五（22日）期間以電話向指定中心登記，成功申請人士可獲發「口罩提取卡」，可以連續10星期每星期到「自助口罩提取機」提取1包5個的新世界自製口罩。

新世界發展指若登記人數較預留名額為多，有關機構將會進行抽籤。指定機構將於6月1日至12日通知抽中人士，並預約有關人士遞交證明文件，以作審批。

為免派發的口罩被轉售或炒賣，非牟利機構將為有需要人士實名登記， 每張「口罩提取卡」均印有獨立的二維碼以作識別用途，但不會載有用戶資料，以保障個人私隱。

▲ 「口罩提取卡」背面的二維碼。（劉卓姿攝）

申請資格：

香港永久居民

居住於指定中心所屬地區(須提供住址證明)

並須符合以下其中一項經濟援助條件：綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼、傷殘津貼

申請程序：

1. 按自己居住地區，致電參與計劃的指定中心登記。

2. 若登記人數超過預留名額，將會進行抽籤。

3. 預計6月初公佈抽籤結果，獲抽中的人士將於6月1日至12日期間，接獲有關機構致電通知，預約遞交證明文件，包括身分證、住址證明及接受政府經濟援助的證明。

4. 一經批核，將獲發口罩提取卡。

5. 憑卡到指定中心每周(星期一至日)提取1包共5個口罩。

操作方法：

1. 點按「開始」

▲ 點按「開始」。（劉卓姿攝）

在口罩機右上角的螢光幕上點按「開始」，再按指示拍卡。

2. 拍卡

▲ （劉卓姿攝）

把「口罩提取卡」的二維碼對準感應器，等待約三秒。

3. 口罩會隨機跌下

如完成登記，會出現沖水的聲效，4種顏色包裝的口罩會隨機跌出下。

4. 領取口罩

▲ 取出口罩。（劉卓姿攝）

打開口罩機底部的門口，取出1包5個的口罩。

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責任編輯：王芷瑩