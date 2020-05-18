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【超能使者】陳展鵬進軍樂壇重拾歌手夢　煎pan疫情期間跟女兒更親密

娛樂 17:44 2020/05/18

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

陳展鵬、唐詩詠、劉佩玥出席新劇《超能使者》開鏡禮。（視覺中國）

陳展鵬、陳山聰、唐詩詠、王君馨、劉佩玥等今日出席新劇《超能使者》拜神儀式，有傳展鵬近月已秘密簽約新唱片公司，準備出碟再圓歌手夢，展鵬坦言在TVB拍劇久了，也亦希望可以帶新的刺激給觀眾。

視帝陳展鵬說到有意簽唱片公司圓歌手夢，表示：「有兩間唱片公司洽談，交由公司經理人去處理。當年出道想做歌手，但未出碟就跟唱片公司解約。」

他坦言不止遺憾，更是失望：「好開心近年公司給好多機會唱主題曲，令我重拾信心，希望自己有新突破。」

展鵬跟陳山聰新劇有不少動作戲。（視覺中國）

他指簽唱片公司並非是TVB續約條件，因他跟TVB合約還有一段時間，跟公司關係良好：「我想簽到退休，好似修哥（胡楓）多好。

陳展鵬展鵬表示為新劇開工兩星期，慶幸疫情期間多見女兒，希望女兒不要忘記他，他笑：「好開心個女依家能夠穩定咁叫爸爸、媽媽，唔會亂咗性別。」

另外，唐詩詠預告7月會送神秘禮物給亡母，詩詠解釋最近和同學開展一個功課，其中一部份有關自己的媽媽，但暫時不能透露，到時可以關注一下。

至於祕婚傳聞，詩詠表示含冤莫白，她已經澄清很多次，但沒有人聽她講話，希望大家適可而止。

撰文 : TOPick柴犬出動

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