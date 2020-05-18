【煲湯必學】網民妙用廚房烹飪廚具 5秒快速將枸杞葉莖分離　

▲ 網民分享摘枸杞菜神器，不足5秒葉莖輕易分離。

不少家庭都喜歡以枸杞菜滾湯，但枸杞菜枝上佈滿短刺，而且菜葉較多，每次煲湯時都需要慢慢將葉子摘走。有網民分享一件神器，只需5秒就可以做到葉莖分離，又不會弄傷雙手，令其他網民大讚「學到嘢」！

一樣神器快速摘走枸杞葉

枸杞菜有滋補肝腎、明目益氣的功效，同時亦能清虛熱、降肺火。有網民在Facebook群組「今晚煮乜好」分享小貼士，由影片可見，她正在處理新鮮枸杞葉，要將菜葉摘走。

她拿出廚常常見的「通窿」蒸架，將枸杞葉插進中間的洞裡，然後從另一邊拉出枸杞枝，枸杞葉就會卡在蒸架上，不足5秒做到葉莖分離的效果。之後只需要將蒸架上的葉倒進水盆清洗便可，方便快捷。發明這個方法的網民笑言：

爭取時間煲劇啊嘛！

▲ 只需要一個蒸架，已將枸杞葉輕鬆摘除。（圖片來源：今晚煮乜好Facebook）

網民：用筷子筲箕做到同樣效果

由於枸杞枝上有不少刺，加上枸杞葉滿佈枝莖，難以看清上面的短刺，嚇怕不少新手。有入廚新手表示平日「用手搣搣到天光」，大讚樓主分享的方法。

有人分享使用筷子也有同樣效果，先用手握著頂端，再用筷子夾著菜莖向下掃。有網民表示自己是用筲箕除葉，做法與樓主差不多，同樣可以快速分離葉莖。另外有網民教路，可以將枸杞枝莖留起，先煲湯底，煲十幾分鐘至出味，枸杞葉就不用煲太耐，可以當菜食，口感較爽口。

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責任編輯：陳珈希