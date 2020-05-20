【嬰幼兒飲食】BLW懶人飲食配搭　15分鐘簡易做出營養豐富幼兒餐

▲ 推行BLW的媽媽Fion分享簡易食譜及食材配搭，方便媽媽更容易掌握BLW竅門。（相片由受訪者提供）

6個月大的嬰幼兒開始進食固體食物，近年不少媽媽推行「嬰兒自主斷奶」（Baby Led Weaning，簡稱BLW）方式，鼓勵幼兒自主飲食。早前護士媽媽Esther分享為一對子女實行BLW的經驗，以及處理食材的方法。今次另一位推行BLW的媽媽Fion分享簡易食譜及食材配搭，方便媽媽更容易掌握竅門。

Facebook專頁「與孩滑翔 – 香港blw,蒙特梭利及其他」的版主Fion一直推動BLW，她曾舉辦講座分享實行BLW的心得。Fion育一名3歲多的兒子，明白不少媽媽都擔心自己不擅煮食，不知如何入手，她自言生下兒子後才慢慢學煮食，只要媽媽「有心為小朋友煮就可以」。

Fion指幼兒試行BLW一個月後，可以逐步加入意粉類、飯類、班戟類、薯餅類及肉丸類。有關BLW 6至14個月進程，可參考護士媽媽Esther的分享。除了薯蓉外，Fion表示這些食物的製作時間只需15分鐘內，而且她有時一次會整多些意粉，並將多出的份量冰起來，留待第二天再吃，這樣更省時。

意粉類

意粉類包括螺絲粉、蝴蝶粉、長通粉等粉類，還可以在空心的長通粉中釀入食物。

▲ 幼兒開始BLW後，可嘗試吃意粉。（相片由受訪者提供）

若嫌意粉味道太單調，Fion建議可配合不同的汁料，例如番茄汁、洋蔥汁、南瓜汁、粟米汁。除了以上「紅汁」及「黃汁」外，她教媽媽整幼兒版「白汁」，只要將奶粉加水，再混入少許麵粉即成。

飯類

Fion指用紫菜包住飯波，幼兒較容易拿起來吃。她提議媽媽可加入蛋黃一起蒸飯，再捏成小飯糰，增加飯糰的營養。

▲ Fion鼓勵媽媽踏出BLW第一步，不必怕自己不擅煮食。（相片由受訪者提供）

班戟類

班戟方便易整，Fion非常推介。她分享只要用麵粉整成班戟漿，用慢火熱鑊，再將班戟漿落鑊即成。至於班戟的餡料可以自由配搭，例如香蕉、紫薯、南瓜、肉碎。

薯餅類

Fion最常將魚肉蒸熟後，再加入已壓碎的薯仔，亦可加入芝士等配料整成薯餅，跟班戟的餡料一樣可以自由配搭。

▲ Fion以不同的食物配搭，創出BLW菜式。（相片由受訪者提供）

肉丸類

肉丸做法簡單又美味，可以將不同的肉類，如豬肉、雞肉、魚肉等切碎，打至起膠後，再捏成不同形狀煮熟。

Fion提醒媽媽們，幼兒最初可以塊狀或條狀可咬的原型食物開始，以防哽塞、鼓勵BB自己咬及自行拿取，之後因應幼兒的情況再加入其他配搭。而為免幼兒出現哽塞情況，藍莓、提子等較圓的水果，最初應切半或切4分1進食。

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記者︰駱秀玲