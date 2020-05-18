  • 25°C
香港時間 : 2020518日 (一) 18:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【DSE歷史科】倘取消試題　中學生組織擬提司法覆核

社會 18:04 2020/05/18

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

中學生行動籌備平台上周五（15日）發起聯署反對教育局取消試題的要求，已收到6萬個聯署。（蘇文軒攝）

今屆中學文憑試（DSE）歷史科涉及中日關係的試題惹議，教育局破天荒要求考評局取消該試題，事件繼續發酵，有學生組織強烈反對教育局粗暴干預考評機制和學術自主，如考評局最終取消試題，不排除入稟司法覆核及申請禁制令。

中學生行動籌備平台發言人鄭家朗表示，上周五（15日）起發起聯署反對教育局的決定，已收到6萬個聯署，當中包括1,281名應屆歷史科考生，佔DSE歷史科考生約五分之一，質疑教育局以政治凌駕教育專業決定，很多應屆考生都擔心若題目取消會影響科目評級。他續指，考評局一旦決定取消題目，會提出司法覆核，並申請禁制令禁止改動考試內容。

應屆歷史科考生盧同學作答時採取同意是「利多於弊」的立場，除引用資料外亦有提供其他史實佐證。（蘇文軒攝）

應屆歷史科考生盧同學指，花了大部分時間作答相關試題，不覺得題目設計有問題。他作答該題時贊同是利多於弊，除引用資料外亦有提供其他史實佐證，例如晚清政府有不少地方是從日本學習，並有描述日本對華的弊處。

盧同學強調是基於自身所學來作出判斷，有個人分析及結論，正是學習歷史的核心價值。對於社會有人認為該題一定是答弊多於利，他不同意此說，反指該說法亦同樣是偏頗。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒

DSE 司法覆核 考評局‎ 教育局

最高瀏覽

【投胎轉世】10歲「恐龍女孩」心臟病逝2年　媽媽再誕兒醫生重遇女童靈魂︰你回來了
今日 10:14
【投胎轉世】10歲「恐龍女孩」心臟病逝2年　媽媽再誕兒醫生重遇女童靈魂︰你回來了
【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃
今日 11:01
【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃
【為母則強】兒子偷看性感照後嘲諷大感心痛　麥家琪曾與丈夫分居靠奶奶挽救婚姻危機
13:12 2020/05/16
【為母則強】兒子偷看性感照後嘲諷大感心痛　麥家琪曾與丈夫分居靠奶奶挽救婚姻危機