【DSE歷史科】倘取消試題　中學生組織擬提司法覆核

▲ 中學生行動籌備平台上周五（15日）發起聯署反對教育局取消試題的要求，已收到6萬個聯署。（蘇文軒攝）

今屆中學文憑試（DSE）歷史科涉及中日關係的試題惹議，教育局破天荒要求考評局取消該試題，事件繼續發酵，有學生組織強烈反對教育局粗暴干預考評機制和學術自主，如考評局最終取消試題，不排除入稟司法覆核及申請禁制令。

中學生行動籌備平台發言人鄭家朗表示，上周五（15日）起發起聯署反對教育局的決定，已收到6萬個聯署，當中包括1,281名應屆歷史科考生，佔DSE歷史科考生約五分之一，質疑教育局以政治凌駕教育專業決定，很多應屆考生都擔心若題目取消會影響科目評級。他續指，考評局一旦決定取消題目，會提出司法覆核，並申請禁制令禁止改動考試內容。

▲ 應屆歷史科考生盧同學作答時採取同意是「利多於弊」的立場，除引用資料外亦有提供其他史實佐證。（蘇文軒攝）

應屆歷史科考生盧同學指，花了大部分時間作答相關試題，不覺得題目設計有問題。他作答該題時贊同是利多於弊，除引用資料外亦有提供其他史實佐證，例如晚清政府有不少地方是從日本學習，並有描述日本對華的弊處。

盧同學強調是基於自身所學來作出判斷，有個人分析及結論，正是學習歷史的核心價值。對於社會有人認為該題一定是答弊多於利，他不同意此說，反指該說法亦同樣是偏頗。

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記者：蘇文軒