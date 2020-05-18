【口罩供應】新世界再派口罩予基層　一文睇清18間指定中心登記電話熱線【內附電話】

▲ 新世界再派口罩予基層，今日（18日）起接受電話登記。

新冠肺炎疫情未息，新世界發展今日（18日）起推第二輪派發自製口罩計劃，預計約2萬人受惠，將於6月中起以自助形式獲取免費口罩。合資格人士可於今日（18日）起致電到非牟利機構轄下指定中心登記。

申請資格及詳情即睇【下一頁】

指定中心及登記熱線如下： (以下熱線將於5月18日至22日運作)

中西區、南區 明愛青少年及社區服務

電話號碼：60576320／60570610

接聽時間：星期一至五上午10時至晚上10時

九龍城、黃大仙、觀塘 明愛青少年及社區服務

電話號碼：66546922／66521179

接聽時間：星期一至五上午10時至晚上10時

油尖旺 香港中華基督教青年會（佐敦會所）

電話號碼：9442 3612

接聽時間：星期一至星期四下午2時至晚上10時、星期五上午10時至下午1時下午2時至晚上10時

荃灣 香港中華基督教青年會（荃灣會所）

電話號碼：5503 3471

接聽時間：星期一下午2時至下午6時、星期二至五下午2時至晚上10時

北區 香港中華基督教青年會（天平長者鄰舍中心）

電話號碼：9264 9200

接聽時間：星期一至五上午8時半至下午5時半

沙田 香港中華基督教青年會（顯徑會所）

電話號碼：9124 2805

接聽時間：星期一至五下午2時至晚上10時

深水埗 香港基督教服務處

電話號碼：9666 2346

接聽時間：星期一下午2時至下午6時、星期二至五下午2時至下午6時、晚上7時至晚上10時

東區 香港基督教服務處

電話號碼：6467 5156

接聽時間：星期一至五下午2時至下午6時、晚上7時至晚上10時

元朗 博愛醫院

電話號碼：6215 7303／6580 4379／3158 0613

接聽時間：星期一至五上午10時至下午6時

葵青 博愛醫院

電話號碼：9587 7474／9049 0461

接聽時間：星期一至五上午10時至下午6時

灣仔 循道衛理中心

電話號碼：5340 2226

接聽時間：星期一至五上午10時至下午6時

屯門 基督教香港信義會社會服務部

電話號碼：6142 5607

接聽時間：星期一至五上午10時至中午12時半、下午2時至下午5時半

大埔 香港傷健協會

電話號碼：6296 7704／6299 5612

接聽時間：星期一至三上午10時至下午6時、星期四至五下午2時至晚上10時

西貢 西貢區社區中心

電話號碼：6534 3980

接聽時間：星期一至五上午9時半至下午1時半、下午2時半至下午6時半

離島 香港家庭福利會

電話號碼：5449 8502

接聽時間：星期一至五上午9時至下午1時、下午2時至下午5時半

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責任編輯：王芷瑩