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【保就業計劃】行政開支料不多於1.5億元　約佔計劃0.2%

社會 18:12 2020/05/18

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

810億元保就業計劃的行政開支不多於1.5億元。（陳國峰攝）

政府早前宣布推出810億元保就業計劃，透過向僱主提供有時限的財政支援，協助他們保留員工，為香港保留實力。政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀預計，整體計劃所及的行政開支不多於1.5億元，佔計劃開支約0.2%，當中包括包括代理人服務費、辦事處人員薪金、資訊科技系統和應急程序費用等。

【保就業計劃】第一期資助5月25日早上7時接受網上申請　15分鐘內即可完成所有填表程序

【保就業計劃】補貼期間支薪僱員總數少於今年3月　僱主將被罰款

她又指，計劃本月25日接受申請，申請表會在當日早上7時放在網頁內。她預計，98%僱主可以在申請的3至4星期後獲取補貼，大部分自僱人士可在3至4星期獲取資助。

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責任編輯：陳子謙

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