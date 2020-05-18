【保就業計劃】行政開支料不多於1.5億元　約佔計劃0.2%

▲ 810億元保就業計劃的行政開支不多於1.5億元。（陳國峰攝）

政府早前宣布推出810億元保就業計劃，透過向僱主提供有時限的財政支援，協助他們保留員工，為香港保留實力。政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀預計，整體計劃所及的行政開支不多於1.5億元，佔計劃開支約0.2%，當中包括包括代理人服務費、辦事處人員薪金、資訊科技系統和應急程序費用等。

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她又指，計劃本月25日接受申請，申請表會在當日早上7時放在網頁內。她預計，98%僱主可以在申請的3至4星期後獲取補貼，大部分自僱人士可在3至4星期獲取資助。

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責任編輯：陳子謙