【性侵受害人】年輕時被咸濕的士司機摸腰　鄧藹霖：請不要怪責受害人愚蠢

▲ 鄧藹霖呼籲不要怪責性侵受害人。

日前有自稱武術教練的男子，涉嫌非禮多名女學員而被拘捕，涉及案件的相片顯示的種種不雅動作，令人譁然。

「哪有練武需要從後環抱女學員，觸及敏感部位？這明顯是非禮行為，何解啲妹妹會咁傻任人魚肉？」不少人大惑不解，議論紛紛。

首先，請不要怪責受害人，被性侵已是沉痛的傷害，若再被公審為愚蠢，那是二次傷害，這也是不少被性侵受害人不欲追究事件的原因，就是不想將傷口公開任撒鹽。

記得那些年正值十八無醜婦的階段，本人也曾遇過不快的經驗。那天獨個兒乘坐的士返回堅尼地道的母校探望老師，甫登上車，那位中年的士司機不時轉過頭來盯着我看，神情怪異。

「小姐，你不要誤會，其實我係相士，懂得睇相測命理嘅，剛才你上車，我就發現你天生一副大富大貴相嘞！」我當然是半信半疑，但被他一輪油嘴推銷，十八歲少女不虞有詐：「我懂得摸骨算命㗎，好多依家大紅嘅明星，我都幫佢哋摸過骨。」

的士駛至銅鑼灣，他突然停了車：「嗱，你坐上嚟，我幫你摸，唔使怕，輕輕摸腰部而已。」見我猶豫，他以權威的語氣命令：「快啲！我被抄牌㗎啦！」

結果，愚蠢透頂的少女竟然就範，被那陌生的人觸碰了腰間一下！幸好迅速回復理智喝斥他立刻停止，沒有讓更糟的事情發生，但事件已足以成為隱藏心底久久的膿疱了！

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