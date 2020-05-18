【名牌拍賣】佳士得The Power of Colour拍賣 激罕HERMES Kelly Bag現身

▲ 佳士得手袋及配飾網上拍賣The Power of Colour，合共有193件名貴手袋及時尚配飾，可讓公眾競投。（圖片由佳士得提供）

疫情期間，網上購物愈見普及，連帶拍賣也移師網上進行。藝術品以外，女士們最愛的名貴手袋，也能在拍賣行競投。佳士得將於5月20日至6月3日舉行手袋及配飾網上拍賣，無論是尋找日常配襯的手袋，抑或可供收藏罕見的限量版，也能投得心頭好。

佳士得手袋及配飾網上專拍The Power of Colour，主打色彩豐富的手袋，匯聚了193件歷久不衰的手袋，以及優雅迷人的時尚配飾，經典品牌系列包括HERMES、CHANEL、Louis Vuitton、Fendi、甚至來自比利時的Delvaux等名牌，均由無底價起跳，至估價高達32萬的珍貴款式，大部分手袋達至Grade 1即接近全新級數，手快有手慢無。

留意HERMES限量款

佳士得亞太區手袋及配飾部副總裁及拍賣主管曾慧思指，今次拍賣品以HERMES的產品為主，由品牌最著名的Birkin、Kelly手袋，以至有「馬蹄印記」特別訂造版等亦可找到。

不得不提其中一個以亮面粉色尼羅鱷魚皮製的32公分Sellier Kelly最矚目，出產於2012年，估計今次成交價為18萬至24萬元。原來這個同款的手袋，曾經在去年的拍賣會首次亮相，當時成交額高達32.5萬元，比最低估價高出6成。加上鱷魚皮這類exotic leather，向來售價高企，配上甚少生產的桃紅色，市面零售價其實超過50萬元。

▲ HERMES的亮面粉色尼羅鱷魚皮32公分Sellier Kelly手袋，雖已推出市場8年，但保存良好，有保值潛力。（估價：18萬至24萬元）（圖片由佳士得提供）

Birkin手袋還有HERMES Porosus鱷魚皮Birkin手袋，分別有亮面粉色及亮面紅色選擇，出產於2013及2014年，兩者估計拍賣價高達28萬至32萬元。另一款藍寶石色鴕鳥皮Birkin，出產於2019年，估價為13萬至18萬元，預計以上的Birkin手袋都將是備受追捧的項目。

時裝大師Jean Paul Gaultier曾是HERMES的女裝設計總監，當時由他主理的手袋，今天看來極為珍貴，例如限量版So Black系列的Birkin，今次拍賣亦有登場。該手袋運用PVD鍍膜技術，令配件呈現全黑效果，在2010年發布後卻因為容易破損而慘遭下架，收藏價值即時提升。這次出現的So Black系列Birkin手袋品質，雖屬比較新的2級，但預計成交價都可以有10至15萬元。

▲ 限量版黑色Calf Box小牛皮30公分So Black Birkin手袋，由Jean Paul Gaultier設計，市場上再難找尋。（估價：10 萬至 15 萬元）（圖片由佳士得提供）

罕有親民款式

除了HERMES，又怎少得CHANEL和Louis Vuitton的出品？2016年CHANEL在古巴舉行的早春度假系列，是當年時裝人的大事件，該系列推出的水彩印染魚子醬牛皮中碼Boy CHANEL手袋，是已故掌舵人Karl Lagerfeld以古巴夏灣拿作靈感，將品牌經典的牛皮染色，配合復古金色及木質配件，款式獨一無二，估價由2.2萬至3萬元，價錢算是平易近人。

▲ 來自2016年早春古巴度假系列的Boy CHANEL手袋，袋身用上獨有的水彩印染魚子醬牛皮，難得一見。（估價：2.2萬至3萬元）（圖片由佳士得提供）

至於Louis Vuitton，有經典的Keepall Bandouliere 50手袋，手袋換上特別版亮面Monogram帆布，運動袋型配上天然牛皮圍邊及繩作手挽。另外藍色及棕色Monogram帆布Eclipse Split tote bag，屬2018年限量發售的雙色設計。一式兩件估價由1.2至1.6萬元，這個價位比今天店舖內發售的產品更便宜，可說是以合理價買入特別版的大好機會。

▲ 亮面Monogram帆布50公分Keepall Bandouliere手袋，以及藍色、棕色Monogram帆布Eclipse Split tote bag，男士亦都適合。（估價：1.2萬至1.6萬元）（圖片由佳士得提供）

The Power of Colour拍賣

舉行日期：5月20日至6月3日

網址：www.christies.com

記者：張頌婷