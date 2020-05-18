【保就業計劃】僱主成功申請後料3至4周可獲補貼　當局會上門進行抽查

▲ 政府今日（18日）介紹「保就業計劃」申請程序。（陳國峰攝）

「保就業」工資補貼計劃將於5月25日至6月14日接受僱主和自僱人士申請，申請期限為三周，首期計劃涵蓋6月、7月和8月的工資補貼。當局表示，在僱主成功申請有關計劃後，料需時3至4星期完成審批，並批出相關補貼，若僱主申領補貼的月份，有支薪的僱員人數少於今年3月時的總數，僱主就需要向政府交罰款。

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政府今日（18日）介紹計劃申請程序，創新與統籌辦事處總監馮程淑儀表示，僱主提交申請時需要填寫個人資料、公司的商業登記證或社團註冊的相關資料、強積金計劃的資料、銀行戶口名稱和號碼等；至於自僱人士，需要提供個人資料、強積金受託人和強積金計劃名稱、銀行戶口等資料。

馮程淑儀續指，政府會抽查部份參加「保就業計劃」的僱主，包括上門要求僱主提交相關數據，當局會在網上公布參加計劃的公司名單、僱員人數，以及獲得的補貼額，提醒僱主要提交準確無誤的資料，如果提供虛假資料，是刑事罪行，可能會被檢控。

【保就業計劃】補貼期間支薪僱員總數少於今年3月 僱主將被罰款

勞工及福利局長羅致光則稱，只要僱主在今年3月31日前，有為僱員強積金或公積金供款，就符合資格申請「保就業」計劃，僱主可以選取去年12月至今年3月其中一個月份的工資開支，計算補貼，強調有關數據是「歷史的一部份」，因此僱主不能因應計劃在薪酬和人手上作出調整。

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記者：陳曉瑩