調查指7成劏房照顧者因疫情感抑鬱　9成指經濟成壓力來源

▲ 有調查發現劏房戶因居住環境擠逼，在疫情下精神壓力倍增。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，有調查發現劏房戶在疫情下長時間照顧學童、家庭經濟收入減少、失業停工等問題，出現情緒困擾，當中逾7成劏房照顧者出現抑鬱情緒，甚至出現輕生念頭，調查機構建議設立租金津貼和失業援助金，支援劏房戶家庭。

循道衛理觀塘社會服務處 「住好啲觀塘劏房全方位社區支援計劃」於今年4月中旬至5月初，以電話及面見形式成功訪問108位居住觀塘區劏房，及育有18歲或以下學童的照顧者，發現普遍受訪者均表示壓力大，逾7成受訪者出現抑鬱情緒，當中近4成的抑鬱程度屬中度及嚴重性。調查又指，有1成多有嚴重抑鬱情緒的受訪者中，逾9成人居在少於150呎的劏房單位，反映居住空間越少，抑鬱情緒嚴重程度可能越高；超過7成人出現失眠或經常感到體力不支，其中超過2成半受訪者更是嚴重失眠，更有3成人認為生存沒有價值。

接近9成劏房照顧者認為家庭經濟轉變是他們最主要的壓力來源。疫情導致停工停市，劏房照顧者經濟收入減少，無法提供資源培養學童，增加壓力。團體建議，政府應盡快發放就業不足津貼及設立失業援助金，長遠設立失業保險制度，盡快發放租金津貼及落實租務管制，並加快增建公屋及增加過渡性房屋

，為更多劏房住戶提供有尊嚴的短期住屋環境。

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責任編輯：蘇文軒