卓悅分店再被指欠租　兩度減租業主入稟追租逾123萬

▲ 連鎖藥妝店卓悅再被入稟追租。（經濟日報資料圖片）

連鎖藥妝店卓悅再被入稟追租，其位於佐敦分店遭業主日前入稟高等法院，指基於社會事件及經濟環境，於2019年9月及2020年3分別兩度減租，惟該店仍拖欠2020年首4個月租金，業主入稟追討逾123萬，兼要求舖位交吉。

被指欠租的卓悅分店位於油麻地新寶廣場，原告電藝發展有限公司；答辯人卓悅化粧品批發中心有限公司。

入稟狀指，雙方於2018年5月簽訂租約，以33.8萬元租出位於佐敦新寶廣場地舖。基於社會事件及經濟環境，原告同意由2019年9月至2020年3月期間，將月租由33.8萬減租至30萬，為期6個月。另於2020年3月至7月期間，將租金由33.8萬減至25.35萬元，為期4個月。

入稟狀指，原告指答辯人於2020年1月至4月欠付租金及管理費等費用，原告於4月21日透過律師去信要求答辯人支付欠租不果，遂入稟要求答辯人支付共逾123萬元等，並將舖位交吉。

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記者：林育慧