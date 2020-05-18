涉組織及參與3宗未經批准集結　黎智英等15人將轉介區院處理

▲ 黎智英﹑李柱銘等15人提堂。（梁偉榮攝）

壹傳媒（00282）創辦人黎智英、民主黨創黨成員李柱銘等15人，涉於去年組織及參與3天包括8.18、10.1及10.20的未經批准的遊行集會，共被控8項控罪。其中黎智英被控組織及明知而參與未經批准集結共4罪，民陣副召集人陳皓桓及前立法會議員梁國雄等人，另被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪及8張傳票，今（18日）分3案於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至6月15日再訊，以處理與傳票合併的事宜及準備轉介區域法院的文件，各被告准以就每宗案各准以1,000元保釋候訊。

涉及2019年8月18日的未經批准集結一案共有9名被告，包括黎智英（72歲；商人）、李柱銘（81歲；大律師）、李卓人（63歲；職工盟秘書長）、吳靄儀（72歲；大律師）、梁國雄（64歲；自僱人士）、何秀蘭（65歲；退休人士）、何俊仁（68歲；律師）、梁耀忠（66歲；立法會議員）及區諾軒（32歲；大學講師），被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪。控罪指他們於2019年8月18日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。

而涉及2019年10月1日未經批准集結一案共有10名被告，包括陳皓桓（24歲；社民連組織幹事）、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森（72歲；兼職大學教授）、何秀蘭、吳文遠（43歲；管理顧問）、黎智英、單仲偕（59歲；區議員）及蔡耀昌（52歲；社區組織幹事）。陳皓桓、李卓人、梁國雄及何俊仁4人被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年9月30日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結；10人另被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪，控罪指他們於同年10月1日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

而涉及2019年10月20日未經批准集結一案共有7名被告，包括陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘（31歲；區議員助理）、楊森及吳文遠。陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁4人被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結，控罪指他們於2019年10月19日，在中環終審法院外，非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結；除何俊仁外，其餘6人另被控1項組織一個未經批准集結及1項明知而參與未經批准集結罪，控罪指他們於同月20日在香港，分別組織及明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

另外，被控煽惑參與未經批准集結的陳皓桓、梁國雄及何俊仁，3人另被票控2張傳票，李卓人及何秀蘭則各被票控1張傳票，傳票控罪指3人分別與李卓人及何秀蘭，分別於2019年9月30日及10月19日，在終審法院外公告一個遭警務處處長反對舉行的遊行，而該遊行在反對後沒有被推翻。控方今申請將傳票與煽惑參與未經批准集結兩案合併，並作為該控罪的交替控罪。

控方申請將3案押後至6月15日再訊獲批，以待準備轉介區域法院的文件，15人均准以每案1,000元保釋候訊。

另外，其中黎智英、楊森及李卓人3人早前被控1項於2019年8月31日，明知而參與未經批准集結，該案已於兩周前首次提堂，押後至今天再訊，並再押後至同日以準備轉介區域法院的文件。

散庭後，黎智英離開法庭時，於地下等待的群眾中有人拍手歡呼 ，及高喊反修例口號。李卓人發言指，有人因反修例運動而入獄，大家為此感到痛心，又指政府實施限聚令，藉疫情製造白色恐怖，呼籲香港人繼續抗爭。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂、王仁昌