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【乘風破浪3】克服個人短處進行平板支撐特訓　胡杏兒跳唱鄧麗君經典作品

娛樂 11:39 2022/06/19

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《乘風破浪3》

胡杏兒繼在《乘風破浪3》以一曲《你不要擔心》成功完成「唱演舞台」後，她在第二個公演中挑戰「跳唱舞台」環節，與其他浪姐王紫璇、張儷、齊溪、朱潔靜選為一組，挑戰自己最弱的跳舞技能，最終演繹重新改編偶像鄧麗君的經典作品《愛上一首歌》，滿足的跨過一關，連前輩那英也以全面藝人來稱讚她，讓她受寵若驚。
 
杏兒以痛苦經歷來形容今次跳唱舞台的演出，她抹一額汗的說：「跳舞從來都不是我專長，所以這次演出經歷了一個痛苦的階段才能跳到這成績來。」

齊努力做準備

這首歌的節拍很快，杏兒透露隊友跳舞底子很強，在練習時都互相交流：「大家也很努力作準備，還邊做平板支撐運動、邊連聲，善用分秒，幾乎每天都在訓練。我也得到舞蹈家隊友朱潔靜一步一步的指導我來到這一步，克服自己的短處，經過一番困難，最後能將演出呈現大家眼前，很有滿足感。」
 
一身黃色懷舊Look，配上齊蔭的短髮，站在舞台中央的杏兒很亮眼，但原來當中個子最小的是她。她說：「我的隊友每一個都很高，我是他們之中最矮小的一個，但幸好在排在一起，整隊感覺又很平均，真的多得造型師的整體打造。」

唱偶像作品
 
杏兒成功跨過跳唱舞台環節，雖然自己在跳舞方面信心一般，但得到前輩那英在螢幕前大讚她是一個很全面的藝人，給予她漠大信心和鼓勵，尤其出自她口中，感覺份外興奮。

加上選跳的歌曲《愛上一首歌》是她喜歡的另一位偶像鄧麗君的經典作品，重新編曲為的士高版本，讓他們幾位浪姐跳唱起來別一番意義。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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