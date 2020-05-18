內會主席選舉期間　葛珮帆用WhatsApp訂貴價芒果

▲ 民建聯葛珮帆被傳媒發現立法會會議期間，以 WhatsApp 訂12顆芒果，盛惠1500元。

立法會內務委員會月初開會，正當泛民衝擊主席台，阻主現任內會主席李慧琼主持會議，自由黨張宇人被發現專心玩接龍遊戲。今日的內會選舉主席期間，民建聯葛珮帆亦被傳媒發現，她以 WhatsApp 下訂兩箱共12顆芒果，盛惠1500港元。

立法會主席梁君彥早前引用《議事規則》第92條，指定財委會主席陳健波取代公民黨郭榮鏗，主持今早立法會內會主席選舉。結果，陳健波驅逐多名抗議的民主派議員後，宣佈進入投票程序並派發選票，最後李慧琼順利當選後結束會議。

有傳媒發現，葛珮帆善用投票程序的14分鐘時間，於2分鐘內透過 WhatsApp 下訂兩箱共12顆芒果，耗費1,500港元。

到底是什麼芒果，令葛珮帆連開會期間都要落訂？

原來，葛珮帆所訂的芒果又名「高雄4號」，翻查資料，是由台灣行政院農委會高雄區農業改良場，耗時11年研發，於2016年開售。農改場曾表示，這種芒果的甜度較高，肉質細膩。有網民笑言，香港市場對蜜雪比較陌生，自己經營的門市售價，都只是60元一顆，如果以12顆計，埋單都只是720元，比葛珮帆的平了逾一倍。