【寵物健康】貓狗飲水不夠或致慢性腎病　獸醫拆解急性慢性腎病成因【附預防方法】

▲ 腎病是貓狗較為常見的疾病。（iStock圖片）

貓狗跟人類同樣會生病，但寵物未必能直接「告訴」主人感到不適，要靠主人多加留意寵物日常各種表現，以便及早安排護理及治療。在香港，不論貓狗，腎病都是牠們較為常見的疾病。

腎病可分為急性及慢性。通常貓狗7歲以上，我們便會定義為老貓老狗。因年齡問題，牠們腎臟功能會開始變差。部份貓如果天生腎臟有囊腫(PKD)，牠們甚至會早於3歲時就開始出現腎病病徵。

▲ 急性腎衰竭的症狀包括嚴重脫水。（相片由9Lives提供）

急性腎病

急性腎病通常由食物中毒及藥物引起。急性腎衰竭的症狀包括：嚴重脫水、無精神、不願進食，嚴重時更會出現低溫症。

當貓狗接觸百合花的花粉，或會引致腎臟組織出現急性創傷。有研究顯示，百合花花粉可在12至24小時內加劇腎創傷。狗吃了提子後，有可能因中毒而導致急性腎衰竭。



另外，若胡亂服用或使用過量消炎藥（如：非類固醇消炎藥NSAID）及含有類固醇藥物，亦會為寵物增加腎臟負荷。

慢性腎病

若寵物年幼時飲水量不足，老年時就有機會患上慢性腎衰竭。慢性腎病的早期主要病徵為脫水，如發現寵物比平常突然飲用多一倍的水量，主人便要多加注意。不過腎衰竭一般沒有病徵，通常到後期（第三、四期）才會出現病徵，跟急性腎衰竭症狀相同。

驗血亦可反映腎功能的情況。若能夠在初期察覺病情，主人便可採取防範措施，以減輕貓狗腎臟負荷，方法如下：

1. 鼓勵寵物多喝水

若想加強貓狗喝水的意欲，建議餵食水，把食水混合到糧食變糊狀或湯，或使用針筒餵水等。貓狗每天需要攝取的水份都一樣，每一公斤的體重，每天需要飲用50至60毫升的水量，若多出一倍便屬於過量。

2. 進食低磷質及低蛋白食物

所謂的「低蛋白」，意思是蛋白中的分子比較細,，因此較不會對腎臟造成創傷。不過很難簡易地指示百分比，故建議讓寵物進食獸醫為腎病貓狗處方的低磷質及低蛋白食品，不建議主人自己預備。

▲ 9Lives獸醫總監Dr. Steven Chan（相片由9Lives提供）

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責任編輯：黃泳欣