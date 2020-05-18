【老無所依】只剩下4個孤苦老人的安老院　床墊發霉發黑老人衫褲破洞僅用繩縫補

▲ 馬來西亞一所僅剩4位老人的小型老人院，近日因為被發現當中的老人僅以尼龍繩修補破舊衫褲，引起外界關注其情況。

每一位長者勞碌半生，但如來要老有所依並非必然。馬來西亞一所僅剩4位老人的小型老人院，近日因為被發現當中的老人僅以尼龍繩修補破舊衫褲，加上現場環境惡劣，而讓外界憂慮該所小型老人院的經營狀況，以及院內老人的起居情況，據披露事件的馬來西亞著名傳媒人曾毓林感嘆指：「如果那是自己的父親，哪個孩子捨得父親過這樣的殘生？」

據馬來西亞著名傳媒人曾毓林上周六在facebook指，當地一些小型老人院因為受到的關注不多，因此想向慈善機構申請資助時往往因為不同的「繁文縟節而裹足不前」，導致這些老人院只能像失依老人收容所般破爛不堪，當地的林鲁新村安老院即為其中一所。

據他引述一名經常到場探訪的義工指：「林鲁新村安老院之前有15人左右， 现在剩4人。很多老人離世了」，他慨嘆現在因為是疫情的關係，「大家都不能外出，類似的蚊子型老人院就更加少外人的接濟了。離世的老人家，也不知道是善終，還是因為其他令人難過的原因而辭世」，他又指：「看着他們的凌亂的住所，如果那是自己的父親，哪個孩子捨得父親過這樣的殘生？」

從他發布的照片可見，林鲁新村安老院的環境十分殘舊，屋頂與外牆都因日久失修而發黃，老人睡覺的床墊更已發霉，當中的一位老人更身穿不少破洞的衫褲，當中的破洞他僅用尼龍繩粗略的修補，但當他們手拿老人的義工送贈的物資時則滿臉笑容，場面令人心酸。曾毓林呼籲，希望能有慈善機構向他們伸出援手，同時希望當地政府能照顧所有無依無靠的老人，救他們脫離水深火熱的境況。

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責任編輯:王俊賢