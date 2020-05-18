【DSE歷史科】考評局歷史委員會主席劉智鵬批試題字眼不當　認同取消試題無礙公平性

▲ 課程發展議會轄下考評局歷史委員會主席、嶺南大學歷史系教授劉智鵬贊成取消試題。

今屆中學文憑試（DSE）歷史科試題風波持續發酵，考評局對於教育局的取消試題要求未有結論，學界對於試題資料是否偏頗及應否取消試題亦意見紛紜。課程發展議會轄下考評局歷史委員會主席、嶺南大學歷史系教授劉智鵬批評試題資料偏頗，認為取消並無礙考試公平性。

劉智鵬認為，試題的兩份資料提供「差不多同一方向」，形容題目「出得唔好」及偏頗，並批評用「利多於弊」字眼去形容中國與日本的關係是「非常之不道德」及「令人震驚」，贊成取消試題。

對於有指取消試題會影響公平性，劉智鵬認為「不是公平的問題」，如讓每個考生在該分題都獲得8分滿分，便能夠「皆大歡喜」。

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記者：馮琪雅