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【新冠肺炎】2人違反檢疫令　分別被判囚10日和4周

社會 20:20 2020/05/18

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有2人因違反檢疫令，今日（18日）在觀塘裁判法院分別被判囚10日和4周。（資料圖片）

為防上新冠肺炎擴散，現時從海外回港人士需接受14天強制檢疫。然而，有2名人士違反檢疫令，他們今日（18日）於觀塘裁判法院分別被判處即時監禁10日和4星期。

2宗個案分別涉及一名48歲女子和一名68歲男子。他們早前獲發強制檢疫令，訂明他們必須在家中接受強制檢疫14日。

然而，在檢疫令尚未屆滿前，他們在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，並在出入境管制站被入境事務處職員截獲。他們被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日於觀塘裁判法院分別被判處即時監禁10日及4星期。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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