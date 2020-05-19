3大連鎖超市　長遠減塑交白卷　環團籲淘汰無謂包裝

▲ 綠色和平調查超市走塑表現，結果發現本港三大超市的分數離合格仍有一段距離。(程志遠攝))

人類製造大量塑膠垃圾帶來生態危機，環團綠色和平早前對本港多個大型連鎖超市集團進行走塑表現調查，發現擁有逾320間分店的牛奶公司（旗下包括惠康、MARKET PLACE）還未落實具體及創新走塑政策，走塑資訊透明度也較低；有逾250間分店的屈臣氏集團（旗下包括百佳、Taste、fusion等）的走塑政策，透明度雖高，惟未有全面走塑時間表及目標。該會促請連鎖超市集團訂立長期走塑政策及立即淘汰不必要、難以及不可回收的塑膠包裝。

綠色和平根據應用於歐美多個地區的超市走塑表現評分標準，釐定本港超市走塑表現的四大評分準則，該會去年向連鎖超市品牌管理層發出的問卷回覆，從而評分，結果發現本港三大超市的分數離合格仍有一段距離。

該會指出，三大超市只推行零星的走塑措施，長遠減塑計劃方面則「交白卷」。其中牛奶公司旗下超市貨品的包膠率逾8成，僅有少數減塑措施；屈臣氏集團的包膠率同樣達8成，但有推出十數項減塑措施，例如設立指引減少自家品牌包裝、減少網購塑膠包裝等，不過其未有全面走塑時間表及目標。

至於一田百貨，該會指其包膠率更達99%，情況最嚴重，該公司使用聲稱為生物可降解膠袋，實際會令膠袋更易碎裂，造成環境污染；綠色和平亦向city'super、AEON、華潤及馬莎百貨查詢減塑等政策，惟該4公司並無任何回覆。

▲ 綠色和平項目主任陳可淳表示，盼龍頭超市盡快負起企業責任，帶領行業卸走無謂包裝。(程志遠攝)

可分解植物樽 最快2023年面世

綠色和平項目主任陳可淳批評，分店數目最多的牛奶公司走塑進度明顯緩慢，盼該龍頭超市盡快負起企業責任，帶領行業卸走無謂包裝，建議超市應全面審查所有貨品的塑膠包裝使用量、訂立長期走塑政策，及參考外國做法，可用「裸賣」形式銷售，讓顧客自備容器購買；又建議立即淘汰不必要、難以及不可回收的塑膠包裝。

惠康回應指，該會於去年作有關調查，惟未能反映該公司於今年在減塑方面的工作。正逐步於店舖內減少使用塑膠包裝，亦與供應商緊密合作實踐減廢，年內以減少180萬件新鮮產品上的塑膠包裝為目標；預計惠康店舖塑膠用量年內將減少25%。

百佳則回覆指，已設立內部工作小組，同時正與供應商合作，尋找減少塑料包裝並不損害產品質量的方法，不過對於報告的評分及建議沒有任何回應。

一田回覆本報指， 自去年下年底已安排在保障食品質素前題下，選出部分生果免去包裝，獨立出售。惟因疫情， 市民對食品包裝要求增加，故暫緩推展有關計劃，待疫情好轉，將繼續推展；而可降解的膠袋已安排6月份起陸續更換；除在食肆推出走塑安排外，最近已於2間分店內設置紙包飲品回收箱，更即將推廣至全線分店，方便市民回收。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴