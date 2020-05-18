可分解植物樽　最快2023年面世

▲ 人類每年棄置大量塑膠垃圾，對生態造成沉重負荷。(經濟日報資料圖片)

人類每年棄置大量塑膠垃圾，對生態造成沉重負荷。荷蘭生物化學公司Avantium計劃以植物取代傳統化石燃料，製造可於一年內分解的植物樽，最快2023年面世。

Avantium行政總裁范阿肯表示，公司透過把粟米、小麥、甜菜中的糖分，分解成簡單化學結構，再重組成植物塑膠，最後製成植物樽。公司初期計劃，每年量產5,000噸，為免影響食物供應，會先從生物廢料中提取糖分。不過，預期未來產量會隨市場對可回收塑膠的需求上升而增多。

植物樽在堆肥環境下，一年內便可分解；若被放置在戶外環境亦只需數年，更可被回收。全球每年約有3億噸塑膠由化石燃料製成，大部分無法回收。塑膠分解成微粒排到海洋，須數百年完全降解。

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綠色和平項目主任陳可淳認為，有關做法過於理想化，「實際如何卻無人知」。她表示，雖說植物樽可於一年內分解，惟同樣是用完即棄，最後都是所有樽積聚去到堆田區等待分解，而堆田區的氧氣少，廢物均被壓實，「本身就是個難以自然降解的環境」，故認為一年便可分解的說法仍是未知之數。

她解釋，尤其本港每天棄膠量達2,343公噸，「一定是減量才是好方法」，要推動環保減少浪費，最好做法仍是改變消費文化，減少即棄，例如以裸賣銷售形式，讓顧客自備樽「自由斟」，用其他物料替代不是最理想做法。

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記者：洪芷晴