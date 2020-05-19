【限聚令】林鄭月娥：專家認同維持限聚令等措施　食衞局今日稍後公布

▲ 林鄭月娥指食衞局下午會公布限聚令等措施最新安排。

港府5月5日宣布放寛「限聚令」人數及食肆每枱人數上限由4人增至8人等措施，有消息指政府有意延長最多８人限聚令，行政長官林鄭月娥今早（19日）出席行政會議前會見傳媒，她表示上周六與4名專家開會，他們一致認為維持現狀，不作進一步放寬現時的防疫措施，5月27日復課安排不需改變，但實際上的下一步的工作和決定，食物及衞生局局長今日稍後時間公布。

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她又指出如果要根據連續28日沒感染去放寬措施非硬指標，也是不切實際，不過本地上星期也有本地感染個案，衞生防護中心也未找出感染源頭，需要謹慎處理，也不需要過度恐慌。

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她又指，由於近日出現本地個案，專家強烈建議衞生防護中心需擴大病毒檢測，以了解香港社區病毒的存在。目前每日進行的病毒檢測約為2,000多個，遠遠不夠，要加大力度，目標是將現時檢測量，由最多4,500個提升至專家袁國勇提議的大約7,000個。

她又指，衞生署正增加儀器，兩大醫學院亦同意協助，其間會延長化驗所服務時間，及要求私人化驗所提升檢測量。目前兩大組群人士會優先接受檢測，包括機場工作和院舍人士，未來會研究更多組群人士，接受病毒檢測。

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記者：陳子謙