【要求賠償】馬景濤被指家暴食軟飯頻向外父借錢　師奶殺手稱誹謗發聲明索償：無中生有

▲ 被指家暴、食軟飯、向外父借錢，馬景濤發聲明要求撤回不實言論。

曾有「師奶殺手」之稱的台灣男星馬景濤於2017年宣佈與太太吳佳尼協議離婚，育有一對兒子的二人仍保持良好關係。最近網上爆料指當年他們的離婚原因涉及家暴，又指吳佳尼是超級富二代，馬景濤經常向外父要錢而引致離婚收場。馬景濤昨日透過律師發聲明譴責造謠者並要求賠償，並謂：「你可以自編自導，但我們拒演。」

藝人馬景濤曾經歷兩段婚姻，與第一任太太唐韻育有一女馬世嬡，但二人婚姻僅維持了短短三年便因為長期分隔異地而結束。後來在2007年與比他年輕21歲的吳佳尼結婚，育有一對兒子，分別現年12及11歲的馬世天與馬世心。

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▲ 二人結婚十年，於三年前宣佈離婚。（微博圖片）

馬景濤吳佳尼離婚

直到2017年，馬景濤宣佈與吳佳尼協議離婚，結束10年婚姻，一對兒子交由男方撫養。當時馬景濤對離婚一事表示：「十年一覺愚公夢。」不過未有詳細交代離婚原因。

再見亦是朋友，離婚後馬景濤還會在網上祝前妻生日快樂，又帶同前外父外母出遊，兒子生日時二人還會同場慶祝。

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▲ 馬景濤與吳佳尼離婚後後會一同出席家庭聚會。（微博圖片）

直到近日有網民爆料，自稱是其母是吳佳尼母親的同事，並從對方口中得知吳父是富豪，二人離婚的主因是因為馬景濤雖然拍劇收入不俗，但仍常向外父要錢。

另外，又爆料指當年馬景濤結婚時，外父向其贈送了全球只得四隻的奢華品牌手錶。

此時又有網民爆料，指馬景濤是因為食軟飯、家暴，而令吳佳尼忍受不了而決定離婚。

▲ 一對兒子主力由馬景濤獨力照顧。（微博圖片）

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於昨日（5月18日）下午，馬景濤在微博發聲明，指近日網絡上出現許多不實言論，包括向外父要錢、人品差、食軟飯、家暴之說，所有內容均屬無中生有，貶低馬景濤形象、影響其生活及對其精神造成極大損害，故透過律師發聲明，譴責失實言論、要求撤回並向相關人士索償。

隨聲明馬景濤留言謂：「你可以自編自導，但我們拒演。向『網絡病毒』說不！」

現年58歲的馬景濤是台灣人，年輕時因拍攝多部瓊瑤劇集《青青河邊草》、《梅花烙》、《水雲間》等人氣急升，又因他在劇中常以吼叫方式演繹，而被封為「咆哮帝」。

於1990年代，他亦曾在香港發展，參演亞視版《包青天》、《再見艷陽天》等。近年，他把工作重心轉移內地。

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