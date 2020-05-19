【DSE歷史科】林鄭月娥：DSE歷史科試題爭議令人遺憾　事件是專業失誤非政治干預

▲ 林鄭月娥引述南非前總統曼德拉的一句說話，「教育的崩潰可以摧毀一個國家」。（馮漢柱攝）

中學文憑試（DSE）歷史科其中一條涉及中日關係的試題引起爭議，行政長官林鄭月娥今早（19日）出席行政會議前會見傳媒，她表示，事件令人遺憾及失望，她認為教育十分重要，是一個樹德立人的事業，要有人把關及保護學生的質素，保證學生接受正確的全人教育。

她又引述，南非前總統曼德拉的一句說話「教育的崩潰可以摧毀一個國家」，摧毀一個國家不需要原子彈或遠程導彈，它只需要破壞和弱化教育制度。

林鄭月娥強調，政府對教育的重視是毋庸置疑，近年不斷為教育投放資源，投放教育的新資源是超過130億元的經常性開支，同時需要維護教育質素，教育局有不可推卸的責任，貫切執行教育制度，包括課程、老師、考試等都是環環相扣，若有人認為考評局不接受教育局的意見，認為是一個很大的問題。

她認為，今次事件是一個專業失誤事件，不是政治干預教育事件，至今沒有干預今次事件，行使行政長官權力指示考評局，但有朝一日要維護教育質素和保護學生，自己是不會迴避。

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記者：陳子謙