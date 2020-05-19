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【飛虎之雷霆極戰劇透】第3集劇情預告　變節特工走投無路主動投案

娛樂 10:19 2020/05/19

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第2集講到在國棟協助下，家成從潛艇本體找到線索，得悉多國犯罪份子企圖爭奪導彈程式的陰謀。

第3集（20/5）

永飛在監視區出現，文龍深知來者不善，與斯對峙，與此同時，大廈猛然發生激烈槍戰，家成、國棟、文龍冒死闖入戰圈，成了三方駁火的局面。

保安局對「槍擊事件」連番質詢，處長備受壓力，A Team撤離監察網之時，變節特工突然現身，一眾成員舉槍包圍，惟其目標卻直指國棟。

變節特工走投無路，主動投案，要求警方協助制止敵人，卻遭國棟拒絕。

大廈槍戰惹來傳媒大亨溫海的注意，利誘議員朱楚萍聯手對付警方，加上來自保安局與國際輿論的壓力，特殊小隊A Team頓時四面受敵。

家成遭到神秘跟蹤，朱議員突然主動現身，直指警方涉嫌秘密行動。

另一邊廂，文龍懷疑永飛牽涉特工事件，故私下向浩然尋求情報。同時，聯義龍頭青華叔因未能完成任務，全家慘遭俄國特工滅口，遲來的永飛愛莫能助，更被文龍當場逮捕。

嘉楠在導彈上發現線索，浩然著手調查來源，處長下令A Team兵分兩路，遣返特工的同時，把潛逃中的恐怖份子一網打盡。

《飛虎之雷霆極戰》第2集劇情   下一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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