  • 28°C
香港時間 : 2020519日 (二) 11:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】哈佛麻省理工聯手研發遇病毒即發光口罩　少量口水均驗到料今夏發放

健康 11:07 2020/05/19

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

哈佛麻省理工聯手研發遇病毒即發光口罩。

新冠肺炎疫情全球大流行，戴口罩成新常態，美國哈佛及麻省理工學院近日聯手研發一款新口罩，罩接觸帶有新冠病毒的口水後即發光，提示有危險。目標在今夏研發成功量產並發放。

綜合外媒報道，美國哈佛大學及麻省理工學院團隊早已推出創新發明，加強寨卡病毒和伊波拉病毒檢測，是次他們期望在新冠肺炎疫情中再下一城，聯合研發一款功能特殊的口罩。研究團隊嘗試將病毒檢測器安裝在口罩以內，只要戴口罩的人體內有新冠病毒，呼吸、咳嗽和打噴嚏後，口罩與帶有病毒口水接觸就會發出螢光。

【南韓疫情】與確診者使用不同K房卻確診　疑新冠病毒經冷氣傳播

技術有潛質應用在邊境檢疫或公共運輸系統篩查

團隊亦計劃研究安裝技術，若成功，即可將檢測器安裝至一般款式口罩上。負責的研究人員認為，該技術有潛質應用在邊境檢疫或公共運輸系統的篩查之上，如機場安檢、候機時一直使用，又可供民眾上班途中使用，醫院更可用來招呼病人，找出誰感染了病毒。

此外，醫生也理論上也可使用發光口罩，現場為病人診斷是否患上新冠肺炎，毋須再把樣本送到化驗室。這種快速測試能力對控制疫情至關重要。

相關技術已可檢測出沙士、麻疹、流感

Jim Collins強調，相關技術已可檢測出沙士、麻疹、流感、某種肝炎及西尼羅河病毒。不過在新冠病毒的技術目前仍屬初期階段，期望能在今年夏天完結前可開始生產「發光口罩」並向公眾發放。

【病毒傳播】日本電視台模擬遊輪自助餐「播毒」　30分鐘內極速傳播全部人中招

責任編輯：羅嘉欣

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康
立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

病菌及病毒 環境衞生 網絡熱話 健康問題 口罩 麻省理工學院 咳嗽 流感 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【投胎轉世】10歲「恐龍女孩」心臟病逝2年　媽媽再誕兒醫生重遇女童靈魂︰你回來了
10:14 2020/05/18
【投胎轉世】10歲「恐龍女孩」心臟病逝2年　媽媽再誕兒醫生重遇女童靈魂︰你回來了
【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃
11:01 2020/05/18
【食不安心】買連鎖餐廳外賣送一家曱甴仔　柴灣街坊：以後也不再去吃
【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命
11:15 2020/05/18
【奶茶陷阱】25歲女子日飲一杯奶茶血糖含量超10倍　ICU搶救26小時險喪命