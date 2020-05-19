【新冠肺炎】哈佛麻省理工聯手研發遇病毒即發光口罩　少量口水均驗到料今夏發放

▲ 哈佛麻省理工聯手研發遇病毒即發光口罩。

新冠肺炎疫情全球大流行，戴口罩成新常態，美國哈佛及麻省理工學院近日聯手研發一款新口罩，罩接觸帶有新冠病毒的口水後即發光，提示有危險。目標在今夏研發成功量產並發放。

綜合外媒報道，美國哈佛大學及麻省理工學院團隊早已推出創新發明，加強寨卡病毒和伊波拉病毒檢測，是次他們期望在新冠肺炎疫情中再下一城，聯合研發一款功能特殊的口罩。研究團隊嘗試將病毒檢測器安裝在口罩以內，只要戴口罩的人體內有新冠病毒，呼吸、咳嗽和打噴嚏後，口罩與帶有病毒口水接觸就會發出螢光。

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技術有潛質應用在邊境檢疫或公共運輸系統篩查

團隊亦計劃研究安裝技術，若成功，即可將檢測器安裝至一般款式口罩上。負責的研究人員認為，該技術有潛質應用在邊境檢疫或公共運輸系統的篩查之上，如機場安檢、候機時一直使用，又可供民眾上班途中使用，醫院更可用來招呼病人，找出誰感染了病毒。

此外，醫生也理論上也可使用發光口罩，現場為病人診斷是否患上新冠肺炎，毋須再把樣本送到化驗室。這種快速測試能力對控制疫情至關重要。

相關技術已可檢測出沙士、麻疹、流感

Jim Collins強調，相關技術已可檢測出沙士、麻疹、流感、某種肝炎及西尼羅河病毒。不過在新冠病毒的技術目前仍屬初期階段，期望能在今年夏天完結前可開始生產「發光口罩」並向公眾發放。

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責任編輯：羅嘉欣

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