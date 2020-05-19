【動物森友會】任賢齊預告建麼麼茶島開騷　楊丞琳半夜賣大頭菜壓力爆煲

▲ 任賢齊楊丞琳等藝人都投入《動森》熱潮。

因新冠肺炎肆虐各地，不少藝人歌手活動取消，為跟粉絲保持互動，除透社交平台直播開live，近期各地藝人瘋玩《集合啦！動物森友會》，如楊丞琳、田蕊妮、南韓金希澈、BLACKPINK、日本的倖田來未、指原莉乃都以各自方法玩《動森》，近日任賢齊亦加入《動森》大軍，並預告要在遊戲內開騷。

曾拍電影《夏日麼麼茶》、又唱過名曲《浪花一朵朵》的任賢齊（小齊），近日因疫情多留在家中，小齊除在網上分享唱歌片段，日前也宣布投入玩《動森》，並在facebook發布建島片段，並為開島片拍攝MV。

▲ 迷上《動森》的小齊有意在遊戲內開音樂會。（影片截圖）

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小齊寫道：「最近大家都在瘋玩這個~~所以~~我也來玩玩，今年本來打算在熱浪島開一個麼麼茶二十週年演唱會，但因為疫情關係不知擱置到何時.......」

他預告：「所以，我們不如建個『麼麼茶島』，然後在這個無人島上開演唱會。到時你們會來嗎？嘿嘿嘿!!!!😎等我把台燈音都搞定，再告訴你麼麼茶島演唱會預定門票日期今天先來拍個演唱會MV紀念一下開島大日子!!!」

▲ 小齊在《動森》已建島。（影片截圖）

不少網民都留言支持，並紛紛點歌，期待開騷日子。

楊丞琳瘋狂種菜

事實，《動森》風靡不少藝人，如楊丞琳便是出名的《動森》萌迷，她在IG上經常發布遊戲動態，又詢問粉絲大頭菜價格，或是到森友島上玩的合照，她又試過表示為了賣大頭菜，校好鬧鐘半夜起床，還指「有必要搞到自己壓力那麼大嗎？」令粉絲直呼太可愛！

▲ 楊丞琳成為《動森》狂迷。（取自IG）

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韓團TWICE遊戲狂熱MINA ，日前在她23歲生日直播中，亦透露自己現在正沈溺於《動物森友會》的樂趣裡，還爆料和志效是島友，而且前一晚還到志效的島上作客。

疫情仍嚴峻的日本，不少藝人亦潮玩《動森》，歌手倖田來未曾在IG直播玩動森，不少歌迷私訊邀請倖田來未到自己島上遊玩，她亦大方抽出4名幸運粉絲，前往他們的島上拍攝合照。

▲ 指原莉乃曾在《動森》舉辦線上握手會。（影片截圖）

另一歌手指原莉乃也曾在動森上舉辦線上握手會，為自己在遊戲中的角色換上單曲《就是喜歡妳》的打歌服，線上握手會的場地也佈置得與AKB48時期的會場一樣。

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