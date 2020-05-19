【保就業計劃】羅致光指逾9成僱主申領補貼　如違規或不予第二期補貼

▲ 羅致光指如果政府直接將資助發放予僱員，未必能做到「保就業」。（資料圖片）

政府昨日公佈「保就業」計畫的申請細節，並於下周一起接受申請。 勞工及福利局局長羅致光表示， 逾9成人會申領「保就業」計劃的補貼，如僱主違規或不可再申請第二期計劃。

羅致光今早出席一個電台節目時指出， 本港27萬名僱主當中，逾9成人會申領「保就業」計劃的補貼，相信810億預算會相當接近實際情況。他又指，若然政府直接將資助發放給僱員未必可以「保就業」，因僱主仍有可能會裁員。

他早前強調，申請的 僱主需確保 6至8月份的 受薪人數不可少於3月受聘人數， 如果僱主刻意裁員會被罰款，或不可再申請第二期計劃。被問到如有 僱主 「出蠱惑」， 找一些兼職員工或親朋戚友協助「湊夠人頭」申請，他表示不排除會有這類古靈精怪的東西，如有人純粹只是掛名工作，如當局收到投訴，會作出調查，並稱該行為涉嫌欺詐是刑事罪行。 局方會公布企業申請名單，工會、員工及傳媒，如察覺不妥可作投訴及監察。

至於有指相關刑罰「未能入肉」，他解釋，如計劃的刑罰如過於嚴苛，會令到僱員受害。他又表示，由於計劃屬於全新項目，因此第一期計劃內容需要簡單而盡快推出。他明白社會對計劃有一定意見，但認為不可以蹉跎歲月，加上無法預測8月後的經濟情況，所以當局設計制度時要讓僱主保留靈活性。

另外，港府今日 下午將公布 2至4月失業率 ，羅致光表示 不適合評論失業率，但指坊間估計失業率由4.2%升至4.5%是偏向樂觀。他指出，如增幅持續，升至4.9%將會是持續惡化的後果，或會超過5%，認為 整體上是不容樂觀， 因此「保就業」計劃要盡快推出。

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責任編輯：郭詩詩