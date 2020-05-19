【拯救大猩猩】里安納度夥喬布斯遺孀拯救大猩猩 捐1560萬發起慈善基金挽救非洲國家公園
荷里活男神里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）是圈中大慈善家兼保育人士。里安納度有見位於非洲剛果的維龍加國家公園（Virunga National Park）受新冠肺炎疫情影響閉園以至財困，再加上閉園期間再遇恐襲，造成逾十名護林員身亡，因而發起Virunga Fund慈善基金，並率先捐助200萬美元（1560萬港元）救助山地大猩猩及支援殉職護林員的家屬。
繼早前創辦環保基金會、救援澳洲山火，以及創立新的慈善基金「AmericasFoodFund」，幫助美國缺乏糧食的貧窮家庭之後，里安納度又宣布發起一個名為 Virunga Fund的慈善基金。
里安納度今次聯同喬布斯（Steve Jobs）遺孀Laurene Powell Jobs成立的Emerson Collective，保育組織Global Wildlife Conservation、歐盟委員會以及維龍加國家公園發起的 Virunga Fund的慈善基金。
位於剛果民主共和國東部的維龍加國家公園，佔地7800平方公里，於1925年成立，是非洲第一個國家公園，在1979年被列為世界遺產。此國家公園是數百種動物如大象、河馬以及頻危的山地大猩猩的棲息地之一，但動物數量因偷獵和剛果內戰以及伊波拉病毒等問題而大幅減少。
不幸的是，維龍加國家公園受疫情影響, 3月已開始閉園, 以至零收入。4月24日該公園再遇恐襲，造成12名護林員以及一名司機身亡，是近年最嚴重的一次襲擊。
男神因此再發起善舉，率先捐助200萬美元，並在其instagram帳戶呼籲各界人士嚮應支持，透過捐款挽救這個地球上其中一個物種最多元化的地方。基金款項將用於防止疾病感染、支援護林員生活及維持公園營運方面。
撰文 : TOPick柴犬出動