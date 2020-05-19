【拯救大猩猩】里安納度夥喬布斯遺孀拯救大猩猩　捐1560萬發起慈善基金挽救非洲國家公園

▲ 里安納度有見位於非洲剛果的維龍加國家公園受新冠肺炎疫情影響閉園以至財困，夥喬布斯遺孀組慈善基金拯救大猩猩。

荷里活男神里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）是圈中大慈善家兼保育人士。里安納度有見位於非洲剛果的維龍加國家公園（Virunga National Park）受新冠肺炎疫情影響閉園以至財困，再加上閉園期間再遇恐襲，造成逾十名護林員身亡，因而發起Virunga Fund慈善基金，並率先捐助200萬美元（1560萬港元）救助山地大猩猩及支援殉職護林員的家屬。

繼早前創辦環保基金會、救援澳洲山火，以及創立新的慈善基金「AmericasFoodFund」，幫助美國缺乏糧食的貧窮家庭之後，里安納度又宣布發起一個名為 Virunga Fund的慈善基金。

▲ 維龍加國家公園是頻危的山地猩猩的重要棲息地。（取自維龍加國家公園IG）

里安納度今次聯同喬布斯（Steve Jobs）遺孀Laurene Powell Jobs成立的Emerson Collective，保育組織Global Wildlife Conservation、歐盟委員會以及維龍加國家公園發起的 Virunga Fund的慈善基金。

位於剛果民主共和國東部的維龍加國家公園，佔地7800平方公里，於1925年成立，是非洲第一個國家公園，在1979年被列為世界遺產。此國家公園是數百種動物如大象、河馬以及頻危的山地大猩猩的棲息地之一，但動物數量因偷獵和剛果內戰以及伊波拉病毒等問題而大幅減少。

▲ Virunga Fund慈善基金將用作支援維龍加國家公園的日常運作及護林員的家庭。（取自維龍加國家公園IG）

不幸的是，維龍加國家公園受疫情影響, 3月已開始閉園, 以至零收入。4月24日該公園再遇恐襲，造成12名護林員以及一名司機身亡，是近年最嚴重的一次襲擊。



男神因此再發起善舉，率先捐助200萬美元，並在其instagram帳戶呼籲各界人士嚮應支持，透過捐款挽救這個地球上其中一個物種最多元化的地方。基金款項將用於防止疾病感染、支援護林員生活及維持公園營運方面。