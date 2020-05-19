【解構都市病】日本女主播報新聞口齒不清食螺絲　網民大驚：可能是中風先兆

▲ 日本女主播報新聞口齒不清食螺絲，有網民猜測可能是中風先兆。

日本朝日電視台23歲女主播増田紗織，於周一（18日）報道新聞途中突然失常，不斷「食螺絲」，重覆同一句話，最後更連話都說不出來，引起觀眾不安，並揣測她有可能患上腦梗塞或中風。電視台回應指，増田在報道期間感到頭暈目眩，節目結束後已到醫院接受檢查，目前身體正在康復。

擁有慶應大學法學部學歷的増田紗織，在朝日電視台主持晨間新聞。昨日她報道有關男星稻垣吾郎、香取慎吾及草彅剛支援小學生食堂的消息，期間突然語無倫次，說話變得斷斷續續，不停「食螺絲」，似乎是表達有困難，最終甚至連話都說不出來，在她旁邊的男主播橫山太一察覺有異，立即代她把新聞報完。

増田紗織的怪異表現引起觀眾關注，更有網民擔憂她的身體情況，甚至猜測「感覺是腦中風前兆」、「應該要火速照MRI（磁力共振）」、「身體不舒服應該不要報新聞，趕快去醫院才對」。

事後電視台表示，増田紗織在播報新聞期間，突然感到頭暈目眩，應該是生病了，節目結束後已到醫院接受檢查，目前正在康復。而増田紗織未來的播報行程暫不會有任何變動。増田紗織今後的播報行程不會有任何變動，預計21日就會再回到電視台。不過，電視台並無透露她是否患上中風。

醫生解構3大中風先兆

近年來，中風患者有年輕化的跡象。香港腦科學會委員盛斌醫生曾接受TOPick訪問時表示，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。

病人的小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。小中風是警號，提醒患者要緊急應對做好預防措施，防範嚴重中風出現。

他指病人可憑著「談笑用兵」（FAST）四字口訣，判斷中風的先兆。

談（Talk for Speech） : 表達或說話有困難

笑（Smile for Face）：面部表情不對稱

用（Use for Arm）：一邊手腳無力

兵（SOS for Timely call for help）：即時請「救兵」，報警求助

他續指，不同病人有不同的徵狀，有些病人「集齊」四個先兆，有些得一、兩樣，徵狀可漸進式或一次過發生。

病人如打算遲1至2天才求醫，可能已經太遲。

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責任編輯：羅嘉欣