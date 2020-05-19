被DQ議席擬上訴至終院　梁國雄就法援被拒申覆核

▲ 梁國雄今就法援被拒申請覆核。（林育慧攝）

前立法會議員梁國雄於2016年因就職宣誓風波而被褫奪議員資格，其後提出上訴被駁回，梁再向上訴庭申請上訴至終審法院亦被拒。梁國雄表示擬向終審法院申請上訴許可，惟法援拒絕其申請，今（19日）向法援提出覆核申請。

有關法援覆核核聆今於高等法院大樓透過視像會議非公開進行，梁國雄坦言已沒有錢，若覆核被拒的話，暫未決定下一步行動。

早前上訴庭於判詞中指出，梁國雄一方提出多個聲稱關乎重大而廣泛公眾利益的上訴理據，但當中大部份理據已在終院及上訴庭早前的判詞中獲處理，至於餘下關於《基本法》104條的釋法理據，上訴庭早前已裁定有關釋法並非對104條所作之補充，因此有關理據並無可爭議之處，並頒令梁須支付13.6萬訟費。

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記者：林育慧