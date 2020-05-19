【海洋公園救亡】財委會續商54億元撥款建議未有結果　跨黨派有保留

▲ 邱騰華出席財委會，回應議員提問。（馮漢柱攝）

港府建議撥款54億元予深陷財困窘境的海洋公園「救亡」，包括償還逾30億元商業貸款，立法會財委會今日（19日）繼續審議撥款申請。跨黨派議員承認公園無疑是港人集體回憶，但關注撥款會否未能「填氹」，亦質疑園方管理不善，詢問政府一旦公園倒閉會否有「Plan C」善後；但有部分建制派議員表明傾向支持撥款。

會上自由黨鍾國斌質疑，公園財政困局與管理層管理不善有關，為何要用納稅人的金錢協助公園還債，建議政府提出「Plan C」，或與債權人商討，提供半年時間予公園規劃重組債務及其他可行的發展方案。

民建聯議員黃定光指，其黨內部對投票意向未有定案，但他個人傾向支持，將公園客源不足問題歸咎於社會運動，認為公園一旦倒閉，將需要花上數以億元的清拆費用，故在兩害取其輕下，決定考慮支持撥款。工聯會議員陸頌雄則言，黨內部仍未作投票決定。

▲ 立法會財委會今日（19日）繼續審議海洋公園54億元撥款申請，會議討論兩小時仍未有結果。（馮漢柱攝）

不過，經民聯議員張華峰則對撥款有保留，更形容當局及園方「擺咗兩舊豬骨頭俾議員啃」，認為政府沒有提供長遠解決方法。新民黨容海恩坦言，不希望海洋公園因疫情而要倒閉，但關注園內機動遊戲及設施老化，憂公園乏吸引力，撥款能否協助公園起死回生或捱一年。

部分泛民議員在會上形容海洋公園猶如「雞肋」，既「食之無味」，亦「棄之可惜」，其中公民黨郭家麒質疑政府不斷提及若不撥款，公園就會倒閉，是用「情感綁架」的流氓做法。民主黨尹兆堅則稱，公園雖曾有片刻光輝，但不代表永恆，港人對公園的確有感情，但坊間民意調查結果顯示，大部分受訪者都認為公園應倒閉。議會陣線朱凱迪表明會投反對票，並提出中止辯論，以免大家選擇困難。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應時表示，海洋公園自今年1月底起受新冠肺炎疫情而停業影響，過去4個月零收入，財政狀況更為嚴峻，令公園無法轉身，但認為公園仍有生機，目前必須渡過難關及處理好財政困局，亦重申已無其他可行方案。

公園董事局副主席劉鳴煒強調，園方過去數月有不斷與債權人協商「拯救」公園的方法，在別無選擇的情況下才向政府申請撥款。

▲ 海洋公園董事局副主席劉鳴煒（右）列席財委會。（馮漢柱攝）

公園行政總裁李繩宗表示，不希望看到公園因倒閉而令動物福祉受損，因放生動物是不可能，若公園未能繼續營運下去，園方會盡量搵一些適合的地方送走牠們，但受疫情影響，現時或難以找到合適接收動物的居所。

有逾40年歷史的海洋公園今年1月曾爭取政府注資106億元重新定位及發展，受新冠肺炎疫情影響而停業逾3個月，損失約7億元，已無條件按原有計劃發展7個園區建設。港府上周一（11日）建議撥款54億元，資助公園未來一年營運，當中逾30億元償還商業貸款，以及在未來半年重新檢討公園運作，為公園重生尋找路向，否則公園6月內會面臨破產倒閉。

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記者：陳曉瑩