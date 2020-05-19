【疫境陀B】體操天后疫情下陀第二胎　劉璇曾患病感不安靠堅毅撐過去

▲ 劉璇於疫情下懷孕感覺不安。（取自劉璇微博）

前國家體操天后劉璇早前被拍得挺著大肚做產檢，而昨晚她於微博拍片承認懷有第二胎，在疫情下懷孕的她感受良多，難免有種不安的感覺，劉璇更透露曾經病倒，曾摘下奧運金牌的她靠運動員那份堅毅去克服困難。

昨晚劉璇於微博分享一段短片，當中她寫著：「親爱的二寶，媽媽有些话想要和你說。」，片中她承認懷有身孕。

身穿白裇衫襯牛仔褲的的劉璇，以攬枕遮著肚子，她以二寶稱呼腹中的BB，劉璇稱原先定下一個周詳的計劃，受疫情影響而統統被打亂，她說：「擔心疫情到底會有多久；擔心和我一樣的孕婦媽媽們，是否能夠平安；擔心去產檢的路上，或者在醫院，是不是會被感染？」

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▲ 劉璇拍片公佈懷上第二胎。（取自劉璇微博）

說畢劉璇就眼濕濕，除了感受良多外，原來懷孕期間她曾經染病，但不敢輕易吃藥，她說著：「這讓我非常的不安，因為，我怕我保護不了你。」

患病期間她頓感脆弱，幸好曾是奧運金牌運動員的她，靠那份堅毅撐過去。她說：「那時候每一次比賽都是巨大的挑戰，因為要克服各種各樣的困難，不斷的挑戰自己突破極限，這次在疫情懷你的日子，那種感覺真的好像回到了比賽的時候。」

▲ 劉璇跟王弢於2013年底結婚

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其後劉璇說在這段期間出生的嬰兒，是為世界帶來希望和勇敢，強調自己遇強愈強，最後她雙手抱着肚子說：「二寶，我們期待你的到來，我和你的爸爸，還有你的哥哥，我們都愛你。」

劉璇跟王弢於2013年底結婚，2015年10月誕下兒子小雄，而今年5月她被拍得於老公陪同下去做產檢。

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