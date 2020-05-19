【坐月禁忌】新手媽外陰布滿血塊流膿發臭　揭奶奶下禁令產後兩周不准沖涼洗頭

▲ 奶奶禁止新手媽沖涼洗頭，致其外陰發炎發臭。

媽媽無論產前產後都有諸多禁忌，被告誡不許吃這樣、不准做那樣。台灣有一名新手媽媽，就在生產後2星期出現發燒看醫生，醫生發現其陰部縫合處有濃烈臭味，甚至布滿血塊和分泌物，更出現膿包，一問之下，發現元兇是奶奶。

台灣急診科醫生田知學近日在節目《醫師好辣》分享，曾在某個夏天遇到一名剛生產兩星期的新手媽媽就診，這名媽媽出現發燒症狀，而醫生亦發現她的頭髮很油和黏，還見到有痘痘冒出來，看起來不舒服，還有味道。

而經過問診後，未發現任何呼吸道感染、嘔吐、腹瀉，也沒有乳腺或泌尿道感染跡象。不過，當醫生為這名媽媽進行陰部內診時，就發現其外陰部縫合處味道非常重，遍布血塊和分泌物，還有膿包。

奶奶下禁令不准沖涼

田醫生問她有沒有洗澡，新手媽委屈地表示，奶奶自她產後就開始緊迫盯人，規定她不能洗頭和洗澡，也不能吃冰的。結果她因沒有沖洗外陰部，充斥血液和分泌物的傷口就成為細菌滋生的溫床。

台灣婦產科醫生施俊宇指出，產婦難免會出油、出汗，若在產後體力、傷口恢復良好，在自然產的狀流下，站立時不會感到暈眩，洗頭、洗澡都是沒問題。若是剖腹產後傷口沒有感染，並搭配使用防水敷料的狀況下，建議等到產後3至5天能自行下床行走、且體力恢復後再沐浴。

洗完溫水澡後應盡快把身體擦乾、頭髮吹乾，避免因室內冷氣而著涼囉。

本港註冊中醫師譚莉英過往接受TOPick訪問時亦指出，孕婦產後出汗多，易有細菌，保持衛生是必須的。她自己生兩胎後都有洗頭沖涼，只要沖涼水溫恰當，沖完立即抹乾身，洗頭後用風筒吹乾頭髮，就不會攝風了。至於吹冷氣就不宜，保持室內通爽已可以。

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責任編輯：王明芳