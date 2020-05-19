【皮膚痕癢】夏天到皮疹發作抓到出血　中醫推介外洗止癢方30分鐘纾緩痕癢

▲ 中醫推介外洗止癢方30分鐘纾緩痕癢。

夏天來了，皮疹也來了。

痕癢是一種身體防衛的機制，用以排除皮膚所感受到的外來侵襲。然而，當這種外來侵襲未能清除，或皮膚的感應因不同原因出現紊亂，了無止境的搔癢將對生活做成莫大的困擾。

很多人面對的問題是：我痕癢，去抓，去搔，抓到出水，搔到出血，癢是止了，但皮膚破損疼痛；不抓不搔，感覺又說不出的難受。

止癢方法可循兩大方向著手：

1. 以痛止癢

直接搔癢、拍打、熱燙等方法本是以排除外來刺激為目標以制止痕癢，但當外來刺激物難以排除，如真菌、蟲咬後的化學殘留物等，抓癢則經常抓至皮膚破損，皮損疼痛令身體觸發另一自我保護機制，令痕癢的難受可得緩解。

然而，這樣的處理方法只能治標未能治本，治標止癢後應盡快查找痕癢源頭並針對處理，如真菌則外搽藥物，蟲咬後的化學殘留物予以清洗，皮膚乾燥致身體將一切外來物皆視作侵襲則滋養潤膚。

中醫藥在此可發揮很大作用。徒用或借物抓癢容易做成不必要皮損，從而擴大痕癢範圍，以針灸針對痕癢區域局部刺激，在避免不必要皮損的情況下以痛止癢治標，再以中藥外洗或內服治本，則起到很好的療效。

2. 降溫止癢

冷敷降溫或放血的止癢方法主要是針對併發明顯炎症反應（紅、腫、熱、痛）時，以物理降溫法，控制或減低血流，鎮靜皮膚，減少炎症反應，從而使因炎症反應而帶來的搔癢得以暫緩。

除了直接冰敷外，可用配合使用中藥外洗，可加強消炎止癢的效果，配方如下：

外洗止癢方

材料(一升水份量)：

金銀花3錢

菊花3錢

魚腥草3錢

薄荷2錢

蒲公英3錢

紅花1錢

土茯苓5錢

蛇床子5錢

地膚子5錢

使用方法：

開一盆熱水，將所有材料放入，浸泡至室溫後即可外敷浸洗，水溫過冷可加適量熱水調溫，浸洗30分鐘左右即可。

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文章獲何顯毅醫師授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣