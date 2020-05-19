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【疫市優惠】味千拉麵推出2大優惠　拉麵買一送一每日300個名額

精明消費 11:21 2020/05/19

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

味千拉麵推出2大優惠，拉麵買一送一名額每日300個。

受新冠肺炎疫情影響，不少餐廳或小店都推出折扣優惠。味千拉麵亦推出疫市期間2大優惠，每日有300個拉麵買一送一名額之餘，外賣還可享8折優惠。

味千拉麵宣佈推出疫市期間2大優惠：

  • 5月18至23日，所有拉麵買一送一，每日名額300個，先搶先得
  • 5月18至6月8日期間，外賣或外賣自取均可享8折優惠

除了在門市外賣自取拉麵產品，使用Deliveroo同Foodpanda嗌拉麵外賣，均可享以上優惠，每日名額有限，先到先得：

  • 味千所有門市名額每日每間10個（不包括機場和大食代範圍內的分店）
  • 外賣平台各個每日10名，每日早上11點準時開放搶購
  • 於以上平台訂餐消費滿$100即可享全單8折

味千拉麵分店地址及電話可【按此

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責任編輯：陳珈希

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