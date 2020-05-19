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【減肥秘訣】日本醫生教用一條毛巾躺著就能瘦　毛巾減肥操日做15分鐘打造葫蘆腰【有片】

休閒 18:56 2020/05/19

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

期最潮的是毛巾減肥操，只消一條毛巾躺著就能瘦，由一位日本醫生發明，每天只需15分鐘即可，據說連韓星劉寅娜都學。

夏天來臨，女士們最想當然有條葫蘆腰，好似TWICE的Momo，經常勁歌熱舞騷出纖腰，令人好生羨慕。減肥方法五花八門，最正路的莫如做運動吧！而做運動都講潮流㗎！據說近期最潮的是毛巾運動，由一位日本醫生發明，每天只需15分鐘即可，連韓星金高銀、劉寅娜都學。

TWICE的Momo，經常勁歌熱舞騷出纖腰，令人好生羨慕。（ig圖片）

這位日本醫生Toshiki Fukutsudzi起初的目的是為了讓人們體會到姿勢不良的副作用，才發明了此毛巾運動。根據嘗試過的人話，「只要一個月就能明顯感覺身體變輕盈，腰圍縮減」。全是因為長期姿勢不良導致骨盆位置歪斜 ，骨盆的位置前傾與前側筋膜無力，所以才會讓脂肪錯位，看起來腹大便便，只要糾正骨盆位置，整個體態便會更佳苗條。有心人還把動作拍成教學影片放於網上，瞬即成為熱話。

由一位日本醫生發明的毛巾減肥操，每天只需15分鐘即可，據說連韓星金高銀也跟著學。（ig圖片）

日本毛巾運動做法：

Step1. 首先你需要要一條毛巾，並將它捲起

只需要一條毛巾。(網上截圖)

Step2. 坐在地板上，雙腿向前方伸展，兩腳之間的距離為10公分，並將雙腳的大拇指碰再一起

Step3. 將捲起的毛巾放在腰部後躺下，感覺毛巾在肚臍部正下方

感覺毛巾要放於肚臍正下方(網上截圖)

Step4. 抬起手臂，將手心服貼至地板，慢慢的將雙手的小指連結

雙手盡量向上拉維持姿勢。(網上截圖)

Step5. 保持該姿勢5分鐘，此時你的身體會呈現拱形的狀態

Step6. 最後緩緩地坐起來

注意：毛巾、雙腳、雙手的擺放姿勢都必須正確，一開始會很難維持這樣的姿勢5分鐘，可以依自己的能力從2至3分鐘逐漸增加，每天做3次。

記者：趙景隆

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