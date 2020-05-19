【前衛崩后】Vivienne Westwood留家避疫穿夏娃裝籲環保　80年代設計無花果葉襪褲經典再現

▲ 英國時裝計師Vivienne Westwood留家避疫，穿起自己80车代成名作之一的無花果葉襪褲，呼籲大家要環保，買少一點、選好一點。

新冠疫情全球肆虐，英國時裝計師Vivienne Westwood都要留守家中避疫，趁這個大好機會，她藉著Instagram去宣揚自己的時裝和環保概念，現年79歲的她日前在家中穿起了自己成名作之一的無花果葉襪褲，證明寶刀未老，就連《色慾都市》女主角之一的Kim Cattrall亦加入開腔。

▲ Vivienne Westwood穿上自己於80年代設計的成名作無花果襪褲。（圖片：VW Instagram）

▲ 性是Vivienne Westwood其中一個重要的設計元素，無花果襪數早在80年代已經出現。（圖片：VW 展覽）

「西太后」Vivienne Westwood近年致力於環境工作，在英國她是走在環保示威人群中最前線的焦點人物，身為時裝設計師的她，甚至公開叫人買少一點衣服，擺明車馬「倒自己米」，她說：

買少一點、選好一點、穿成經典，重質而非重量，大家都買了太多衣服了。

▲ 在家打疫，「西太后」每日一look，在自己家的洗衣房裏服盛裝出現。（圖片：VW Instagram）

最近在疫情下，在網上推出「Save The World-The Big Picture」講義，上載影片於由她主理的www.climaterevolution.co.uk上，同時亦有部分在Instagram中發放。

影片內容除了大談氣候變化已經迫在眉睫的同時，大家更是留意「西太后」每天一look，自己做回品牌模特兒，在家中的洗衣房、花園和廚房等大擺pose，其中一張穿上一條肉色襪褲，襪褲只在私處位置下添上一塊無花果葉，是她80年代9成名作之一，非常大膽。

▲ Viviennw Westwood近年瞓身投入氣候問題，在示威中她走得最前。（圖片：VW官方網站）

這個短片上載於Instagram短短4天後，已經超過11萬人「俾like」，其中一人是主演《色慾都市）（Sex & the City）中Samantha Jones一角而大紅的Kim Cattrall，不過，Kim對於這個短片的批評就一點都不留餘地，立即Samantha語氣上身：

我都不清楚她在說甚麼，反而她那一塊金屬造的無花果葉吸引了我的視線，而且影片中聽到流水聲令到我想去小便（Wee）呢﹗

▲ 「西太后」在威尼斯留映，說到很高興見到意大利開始慢慢回復正常生活。（圖片：VW Instagram）

不過，Kim Cattrall看來倒不是惡意批評，因為Vivienne Westwood上載另一幅在威尼斯拍攝的照片，內容指在疫情下大家都不好過，現在意大利開始逐步慢慢開城，大家可以重拾疫情後罕有的寧靜氣氛。Kim立即回應：

我都好希望立即可以去我最愛的意大利。

記者：何偉雄