【KO痛症】手腳麻痺可能是頸椎錯位先兆　中醫教1分鐘自我檢查【內附方法】

▲ 中醫指，病人可自行按摩紓緩不適。（相片來源：經濟日報資料室）

不論男女老少都總有經歷過麻痺的難受，像有千萬支細針在身體不斷跳動，雖然總有痺完的一刻，但時間或長或短，過程間總令人心裡不安。

常見的腳麻多見於盤坐或卧地過久後，血流受阻，神經失養，發為麻痺。有不少病人心生困惑：我沒有盤坐或卧地，只是正常的行走、坐椅，為何仍然會出現腳麻，甚至手麻？其實最主要的關鍵，病在神經，而影響神經的主因，很大機會是脊椎。

脊椎主要由頸椎、胸椎、腰椎組成，屬中樞神經系統，椎骨間有神經出口，椎骨內有血管及脊髓，外受脊椎旁肌肉所保護。

當脊椎因日常生活上的行走、負重、震撞衝擊影響時，脊椎可出現不同程度的錯縫。正常情況下，錯縫可因椎體、椎間盤、脊椎旁肌肉的協調而自行回復原位；但在異常情況下，例如衝擊過大、肌肉繃緊等，令脊椎自身的保護減弱，未能於出現錯縫後回復至原來位置。如此一來，錯縫的椎體將連帶影響神經、血管，最終導致身體出現手腳麻痺。

以手指麻痺為例，因不同原因令頸椎錯位，再視乎神經受壓情況決定出現麻痺的區域，若第五、六頸椎間神經出口受壓，身體可出現以單側或雙側的手掌及手指麻痺，麻痺區域由拇指至中指；若第六、七頸椎間神經出口受壓，手掌及手指的麻痺區域則見由中指至尾指。

檢查方法

壓痛點檢查：

以拇指按壓患者頸部，以檢查其肌肉緊張度及有否壓痛點，檢查時應注意頸動脈位置及應用力輕柔為主。如肌肉出現單側或雙側繃緊、壓痛點等，並於肌肉放鬆時麻痺減輕，或施壓於壓痛點時麻痺加重，則應考慮麻痺跟脊椎相關。

活動度檢查：

患者作出前屈、後伸、左右兩側傾斜、旋轉等活動，如活動時自覺不流暢，活動到障礙處時麻痺加重，則應考慮麻痺跟脊椎相關。

治療方法

可參考以下方法緩解／治療本病：

1. 推拿按摩

病人可自行按摩，針對頸部壓痛處施行以下手法



按壓：將另一拇指指尖或指腹放於痛點上，慢慢施力下按，壓到病人能承受的深度時，停留3～5秒，收力讓病人休息3～5秒，重覆幾次



彈撥：將另一拇指指尖放於痛點上，慢慢施力下按，指尖下壓時同時左右挪移尋找僵緊的肌肉，並以彈撥琴弦的方式挑彈肌肉



施行手法時應按患者承受程度調整力度。

2. 針灸

針灸是最直接而有效的放鬆方法，主要副作用為針具刺破表皮時的瞬間輕微刺痛，可按病人及病人承受程度配合電針、紅外線暖燈等加強療效

3. 正骨復位

本治法應由註冊中醫師操作，以扳動關節的方法，將患者錯縫的椎關節以手法回到正位，俗稱「啪骨」。

4.熱敷

病人可選取熱毛巾、暖包、或各類溫熱保健器材針對頸部壓痛點外敷，外敷雖然操作上最為容易，但效果未及上述其他方法，只可作一時緩解之用。

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文章獲何顯毅醫師授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣