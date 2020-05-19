【疫市優惠】Garrett Popcorn推限時優惠　中包爆谷第二包半價【內附分店地址】

▲ Garrett Popcorn推中包爆谷第二包半價優惠。

受新冠肺炎疫情影響，不少餐廳或小店都推出折扣優惠。Garrett Popcorn Shops推出第二包爆谷半價優惠，爆谷迷千萬不要錯過。

Garrett Popcorn Shops宣佈，由即日起至至5月31日，凡購買任何口味中包裝爆谷，即可以半價選購第二包中包裝經典口味。另外凡購買任可產品，即可以$10購買全新期間限定Spring Mix口味小袋裝一包，售完即止。

店舖位置：

Festival Walk

九龍塘達之路80號UG-24號舖

營業時間：星期一至星期日10：30-22：30



YOHO商場

元朗朗日路8-9號及元龍街9號1樓1072號

營業時間：星期一至 星期日10：00-22：00



太古城

太古城道18號3樓307號舖

營業時間：星期一至星期日10：00-22：00

【疫市優惠】味千拉麵推出2大優惠 拉麵買一送一每日300個名額

【自助餐優惠】諾富特世紀酒店海鮮自助餐低至半價 成人超抵價只需179元

【疫市優惠】迪士尼酒店特惠房1,399元優惠港人 免費升級客房包加一包早餐【內附連結】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間:

https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希