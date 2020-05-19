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【疫市優惠】Garrett Popcorn推限時優惠　中包爆谷第二包半價【內附分店地址】

精明消費 11:39 2020/05/19

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 CuMask 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

Garrett Popcorn推中包爆谷第二包半價優惠。

受新冠肺炎疫情影響，不少餐廳或小店都推出折扣優惠。Garrett Popcorn Shops推出第二包爆谷半價優惠，爆谷迷千萬不要錯過。

Garrett Popcorn Shops宣佈，由即日起至至5月31日，凡購買任何口味中包裝爆谷，即可以半價選購第二包中包裝經典口味。另外凡購買任可產品，即可以$10購買全新期間限定Spring Mix口味小袋裝一包，售完即止。

店舖位置：

Festival Walk
九龍塘達之路80號UG-24號舖
營業時間：星期一至星期日10：30-22：30

YOHO商場
元朗朗日路8-9號及元龍街9號1樓1072號
營業時間：星期一至 星期日10：00-22：00

太古城
太古城道18號3樓307號舖
營業時間：星期一至星期日10：00-22：00

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責任編輯：陳珈希

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