【降魔的2.0】黃智雯愛心爆燈好耐性　與小孩及寵物溝通有妙法

▲ 黃智雯在《降魔的2.0》中與小動物及小朋友有對手戲。

TVB劇《降魔的2.0》在昨晚（5月18日）大放洋蔥，劇情講風獅爺（C君飾）幫助芷若（黃智雯飾）開天眼，令到芷若成功感應到一直在診所搗亂的亡魂，助狗狗「豆豉仔」了卻凡塵心願，與伯伯道別，十分感人。

黃智雯在劇中飾演溫文的醫生，在風獅爺眼中更是出塵脫俗，仙氣爆登。不過，要演繹好芷若一角卻不容易，因為黃智雯在《降魔的2.0》要連番與俗稱「收工剋星」的小孩與狗演內心戲，難度十足。

【降魔的2.0】老伯與狗之情反映孤獨長者悲歌 老伯：我最擔心走了之後沒人照顧你 【有片】

▲ 黃智雯在劇中要到動物診所幫手。（《降魔的2.0》截圖）

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黃智雯愛心爆棚

黃智雯接受TOPick專訪時憶及拍攝過程表示：「今次與狗狗的拍攝很快便完成，因為牠本身都有接受過訓練，而且牠的主人拍攝時都在現場，所以牠的動作都是聽從主人指令，非常乖巧。」

不過她又謂：「但就是因狗狗太乖巧，如果主人不在牠的視線範圍內，牠就會只顧找回主人而不望我或鏡頭，雖然遇上這情況時會用上多一點時間，但整體來說狗狗都是很乖很純。」

▲ 黃智雯與童星黃雪兒在劇中有不少對手戲。（Instagram圖片）

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狗狗之外，黃智雯亦在劇中與小朋友有大量對手戲。

《降魔的2.0》之前劇情講，芷若先與被虐至死的女童巧兒（黃雪兒飾）接觸，巧兒喚醒芷若的特殊能力，她自此可感應亡靈的情感，並透過與昏迷時的小馬接觸，獲得鬼域記憶。

但她就指自己很喜歡與小朋友及小動物演對手戲：「狗狗是人類最好的朋友，只要讓牠感受到是照顧，而非傷害，牠們是不會反抗，反而很服從指令。另外拍小朋友戲份的時間雖然較長，因為他們集中力有限，很易分心及扭計，但其實只要每場都給他們合適的對白，感情便會更真摯及更直接。」

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記者：鄭嘉瑤