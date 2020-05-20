口臭蛀牙普遍 近4成人有牙周病 口腔及腸道細菌可增加患病

相信很多人都有早晚刷牙的習慣，但口臭、蛀牙及牙齦炎等口腔問題仍然普遍。根據衞生署早年的調查報告顯示，本港近四成35至44歲的成年人有中度或嚴重牙周病。口腔細菌堆積，不但會引致口腔問題，細菌產生的毒素會隨血液循環至身體其他器官引發慢性發炎，不少外國研究發現，心血管病、糖尿病、類風濕性關節炎等都與牙周病息息相關。口腔疾病容易降低身體抵抗力，大家要小心「病從口入」。

人的口腔細菌超過700種，牙齒、牙齦、舌頭都滿佈細菌，細菌會在口中生長繁殖，不論好菌、壞菌，都能隨食物及唾液進入腸道，如果口腔有傷口，細菌更可趁機侵入，經血液循環散播至其他器官引發疾病。口腔和腸道是人體健康的屏障，想身體健康，提升免疫力，就要維持口腔及腸道的微生態平衡，避免惡菌有機可乘。

口臭反映口腔衛生及腸道問題

口臭問題十分普遍，早上起床時會較明顯，但可能很多人都不自覺有口氣問題，往往因此出現尷尬情況甚至影響社交生活。口臭的主要成因，是口腔細菌分解食物殘渣時產生異味，此外，口腔衞生欠佳、唾液分泌不足、進食味道濃烈的食物、煙酒過多、消化不良或便秘等都引致口臭。針對改善口臭，必須注意口腔衛生，防止口腔壞菌滋生及改善腸道健康。很多人習慣食香口膠及薄荷糖都是治標不治本。

▲ 牙菌斑依附著在牙齒及牙齦線上，是蛀牙及牙齦問題的元兇。

變形鏈球菌、牙菌斑引致蛀牙及牙齦炎

蛀牙、牙齦發炎、牙周病都是常見的口腔問題，主兇就是牙菌斑，它由食物殘渣、脫落的口腔上皮細胞、唾液和細菌構成，變形鏈球菌是口腔天然菌群中占比最大，亦是牙斑的主要成因，牙菌斑附著在牙齒及牙齦上，會引致蛀牙及牙齦炎，嚴重的會發展成牙周疾病。

OraCMU™口腔益生菌能抑制口腔害菌

近年很多研究都指出益生菌對健康的重要性，大眾對腸道益生菌的認知愈來愈多。口腔益生菌亦是研究對象。韓國首爾大學益生菌專家於泡菜中發現OraCMU™️益生菌，這是一種存在於人類唾液的口腔益生菌，研究顯示，它在口腔有良好的附著力，能產生過氧化氫，抑制口腔害菌滋生，消除引致口氣的物質，並有效殺死及減少引發蛀牙的變形鏈球菌，避免細菌依附在牙齒及牙齦，防止牙菌斑形成，保持口腔微生態平衡，促進口腔健康。

▲ 泡菜含大量對人體有益的益生菌，韓國專家於泡菜發現OraCMU™️是一種存在於唾液的益菌，能抑制口腔害菌繁殖，研究証實，有助消除口氣、預防牙齦發炎及蛙牙等問題。

根據韓國一項臨床研究結果，90名試用者服用含OraCMU™️的益生菌4周後，引致口腔疾病的主兇「變形鏈球菌」數量明顯下降18.5%。其他研究結果亦顯示，OraCMU™️有效降低引致口腔異味的有害物質、抑制牙斑菌形成及減少牙齒上的結石，臨床實証，能有效消除口臭、預防蛙牙及口腔問題，維持口腔健康。

▲ 韓國Bifidus Denti比斯德®專利益生菌配方，獨有OraCMU™️口腔及腸道益生菌，經臨床驗證，能有效消除引致口臭的惡菌，促進腸道臑動，維持正常排便，改善腸道健康。

韓國Bifidus Denti比斯德®益生菌 同時改善口腔及腸道健康

OraCMU™獲得韓國及美國專利，韓國的研究團隊更研制出Bifidus Denti比斯德®專利益生菌配方，獨有OraCMU™️再加入BGN4專利抗敏乳酸菌及BORI專利整腸乳酸菌，有效改善口腔問題之餘，同時改善腸道消化問題，維持口腔到腸道的微生態平衡，提升免疫力。

Bifidus Denti比斯德®專利益生菌是口溶片，建議可於餐後或晚上刷牙後含於口中直至溶化，讓益生菌留在口腔發揮作用；口腔或腸道問題較嚴重人士則可每日服用2粒或以上，以加強效果。持續服用4星期以上，能有助改善口臭、便秘、等問題，長期能改善腸道健康，提升免疫力，對整體健康大有益處。

Bifidus Denti比斯德泡菜益生菌

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