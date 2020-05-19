【新冠肺炎】憂遊客過多聚集播毒　日本富士山今夏封山史上首次關閉4條登山道

▲ 日本富士山今夏封山，史上首次關閉4條登山道。

新冠肺炎全球大流行，日本的疫情仍未受控，至今累計16305人確診、749人死亡。為避免遊客聚集，管理登山道的山梨縣及靜岡縣宣布4條路線全部封閉，意味著今年夏季富士山封山，是史上首次。

富士山主要有4條登頂路線，分別為富士宮線、須走線、御殿場線、富士吉田線，前三個登山入口在靜岡縣內，最後一個則在山梨縣，而每年7月至9月是富士山開山期。

不過，受疫情影響，山梨縣在上周五（15日）宣佈關閉富士吉田登山入口，而靜岡縣亦在周一（18日）宣佈從7月10日到9月10日其餘3個登山入口亦不會開放，直至9月10日後，視乎情況再考慮開放。

兩縣表示，開山期間4條登山路線全部關閉，是自1960年靜岡縣開始管理以來首次。雖然當局無法根據法例禁止民眾登山，但由於沒法確保登山道的安全，因此強烈建議民眾不要登山。縣政府將會在登山口設置路障。而山上部份救護及住宿設施已宣布停止運作。

日本目前拒絕約100個國家或地區的旅客入境，包括中國大陸、港澳在內。

早前，位於歧阜縣的著名旅遊景點白川鄉合掌村，宣佈在黃金周長假期間「封村」，防止疫情擴散。雖讓許多遊客失望而回，卻令村民終於重享昔日寧靜詳情請看：【日本疫情】白川鄉合掌村罕見封村防疫 遊客絕跡重拾25年前寧靜

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責任編輯：陳珈希