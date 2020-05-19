【開心速遞】第881至第886集劇情預告　秀琴安排Jenny打排卵針

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

劉丹、呂慧儀、單立文、蘇韻姿、湯盈盈、滕麗名、周嘉洛、吳偉豪、羅樂林、張景淳、林淑敏、袁文傑、馬貫東、許家傑、歐瑞偉、鄭世豪等主演TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》，繼續放笑彈。

第881集（19/5）

秀琴想安排Jenny打排卵針，希望她能夠成功懷孕，她卻不肯從命。

Jenny及後在美容院遇上賈名媛等，因事不滿而與她們互相嘲諷。

Jenny被名媛出言相激，決定參加由她籌辦的化妝慈善晚會，打算佩戴名貴首飾以宮廷扮相出席。

Jenny找不到稱心的首飾，力士提起秀琴有一條古董頸鏈，她遂不惜一切求秀琴相借…

Jenny憑着頸鏈在慈善晚會出盡風頭，事後卻不肯履行對秀琴的承諾，其後更竟發生意外，頸鏈被賊人偷去……

第882集（20/5）

敢威為討好Ceci，着Mia在新威龍廣場展出由Ceci設計的皮草，怎料惹來環保團體到場抗議。

敢威命鐵面陳找出當日戴着面具破壞皮草的滋事分子，此時他卻收到匿名短訊，提供滋事者身分的資料。

馬漢亦指收到匿名短訊，並跟隨敢威及鐵面陳前往捉人，此時力王竟被發現手持滋事分子的面具。

種種證據指向力王就是滋事分子，他百辭莫辯。璟風覺得事有蹊蹺，懷疑事件另有陰謀，遂決意查個明白……

第883集（21/5）

龔燁心繫公事，對若水不夠細心；若水向家人訴苦，樹根等為龔燁說好話，尚善卻指責龔燁為人自私。

潮偉及後在電視節目出洋相，若水趁機幸災樂禍，向尚善還以顏色，二人還常為男友起爭執。

若水為要揭發潮偉的陰暗面，竟找人設法考驗他。與此同時，尚善亦以同樣手段測試龔燁。

若水、尚善及後又各自找心如及城安來搜集潮偉、龔燁的黑材料，並向家人公開展示。

兩姊妹爭執不斷，樹仁不勝煩擾，遂提議讓潮偉與龔燁來一場公平比試……

第884集（22/5）

Vivian打算與朋友合租酒店式公寓，諮詢母親天娥的意見，豈料房子竟被璟風搶先租下。

天娥得悉璟風的信用卡不設上限，深感不忿；原來天娥的信用卡被敢威設了上限，與她從前揮霍無度有關。

天娥決意整治璟風，要他嘗到自己當年胡亂揮霍後的苦果。

璟風被雜誌指稱過着窮奢極侈的富二代生活，敢威大怒，遂與家人公審他……

天娥發現當年令敢威不滿的真正原因，遂找人拍下璟風的醜態，要逼他花鉅款把照片買回來……

第885集（23/5）

George自視甚高，常對別人評頭品足，令人難受，他卻不以為然。

George見Sam被人趕出大學飯堂，從城安等口中得悉他原來因不夠宿分而失去宿位。George原來亦不夠宿分，唯有設法尋求加入學會取分，但處處碰壁。

George得知電影學會急需人手參與拍片計劃，遂毛遂自薦……

城安等參加聯校鬼節電影大賽，打算冒險潛入貨倉拍攝，George藉詞缺席，趁機往會室拿取已蓋印的入會表格，此時卻發現……

第886集（24/5）

璟風因被敢威經濟封鎖，生活起了極大變化，變得一貧如洗。

力王覺得是自己連累璟風，遂竭力作出補償，邀請他回家暫住。力蓮得悉此事後與家聰回家，欲趕璟風離去，力王卻誓要讓他留下。

力蓮及後聽家聰規勸，終於離去。璟風跟力王相處下來，力王雖然處處關懷璟風，豈料卻弄巧反拙，引致各種意外事故發生……

璟風不想再與力王同住，遂設法離開，可惜無法如願。

力王後來邀璟風同往片場拍戲，璟風此時又心生一計……