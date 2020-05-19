【KO痛症】腳踝扭傷拗柴冷敷還是熱敷？中醫教肌肉韌帶受傷後纾緩方法

▲ 腳踝扭傷拗柴冷敷還是熱敷？

很多病人都遇過這樣的抉擇題：肌肉受傷了，應該冷敷？還是熱敷？為什麼中醫經常教人熱敷？西醫或物理治療師又總是教人冷敷？

其實應採用冷敷還是熱敷，是視乎受傷的階段及性質而定，中醫也會教人冷敷，西醫或物理治療師也會教人熱敷。

當肌肉或韌帶受到急劇的拉、扭、挫傷時，應先以冷敷控制受傷範圍。冷敷是用冰塊等直接物理降溫，控制受傷處的血流，降少因充血做成的腫脹。

當肌肉或韌帶已經過24～72小時的急性受傷期後，則應以熱敷接力加速康復。熱敷是用熱水袋、暖包、紅外線暖燈等直接或間接物理升溫，改善血循，增加血液供應以消除腫脹、疼痛等慢性炎症。

以腳踝扭傷（俗稱拗柴）為例：

受傷後首24小時內應先予冷敷，控制腫脹的情況，24小時後檢查急性炎症的反應（紅、腫、熱、痛）；如炎症反應完全消失則最為理想，可視作康復；如炎症反應改善，不紅不熱，但仍見腫見痛，則考慮傷勢轉入慢性炎症階段，此時應以熱敷接力，以改善血循加快康復；如炎症反應完全未見改善，紅、腫、熱、痛依舊，則考慮仍在急性炎症階段，繼續冷敷多24小時，其後再作檢查，一般情況下急性期應不多於受傷後72小時。

不論在急性期還是慢性期，針灸對加快康復均有作用：

急性期間針灸，無須配合紅外線暖燈、電針、或推拿按摩等手法治療，留針時間無須太長，起針後可任由水液或血液流出，加強對腫脹的控制；

慢性期間針灸，建議配合紅外線暖燈、電針、或推拿按摩等手法治療，針對患處改善血循，止痛及消腫效果非常明顯。

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文章獲何顯毅醫師授權轉載

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責任編輯：林卓昕