【寄生蟲】男子頭痛半個月　開腦取出11cm生猛寄生蟲　

▲ 飲生水有機會導致「腦生蟲」。

飲生水有機會導致「腦生蟲」！廣西省南寧市一名29歲男子持續頭痛半個月，求醫後確診患有「腦裂頭蚴病」，需進行開腦手術，最終醫生要為他取出一條長約11cm的寄生蟲，只因生活習慣惹禍。醫生指出，飲生水或游泳時也有機會感染寄生蟲。

據《澎湃新聞》報道，該名29歲男子受頭痛困擾半個月，病情加劇，惟求醫後也未找到病因。至近日才確診患有「腦裂頭蚴病」，5月8日醫生為他做開腦手術，取出長約11cm、正在蠕動的「裂頭蚴」（曼氏裂頭絛蟲/曼氏迭宮絛蟲）。

男子表示，自己經常用泉水嗽口，並曾於3月吃狗肉。當地外科醫生指，裂頭蚴由蟲卵到成蟲主要經歷4個階段：毛蚴、原尾蚴、裂頭蚴、絛蟲。若於「裂頭蚴」階段，則可寄生人體各部位，最長可存活約15年。

醫生指，寄生蟲可存活於生的或未煮熟的蛙、蛇、畜肉，人類食用後有機會受感染。飲用生水或游泳時，也有可能不小心感染寄生蟲。若感染裂頭蚴，牠有可能隨血液走到人體不同部位，引發癲癇、頭暈、頭痛等症狀。

內地不時出現感染寄生蟲「裂頭蚴」的病例。去年一名25歲女子愛食刺身惹禍，身體反復抽搐2年，最終發現腦被生猛寄生蟲「啃食」，最終醫生在她腦中取出5cm寄生蟲。

醫生：絛蟲最長可達15米

本港感染及傳染病科醫生曾祈殷過去接受訪問時也曾表示，進食帶有絛蟲的刺身後，絛蟲可長時間逗留體內，部分患者或會出現肚痛、「飽飽滯滯」等徵狀。

由於絛蟲可於腸道內生長及綣縮，最長可達15米，患者更有機會出現腸塞、嘔吐等徵狀；絛蟲與異尖線蟲均可出現於三文魚，惟後者可穿破腸壁、疼痛徵狀可於數分鐘至幾小時內就出現。他提醒，所有海產都有機會帶有寄生蟲，正服食抗排斥藥、類固醇藥等抵抗力差者，就應避免進食刺身。

更多有關寄生蟲的報道，請看：

女生每月吃3至4次三文魚 經常腹痛大便有血排出7.2米寄生蟲

眼睛腫脹拉出5cm寄生蟲 醫生：吃未煮熟肉類可生寄生蟲

【刺身惹禍】25歲女子愛食刺身右邊身抽搐兩年 求醫驚見腦藏5厘米長生猛寄生蟲

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣