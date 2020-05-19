【7-Eleven網購】全新7仔預購站售賣家居生活用品　必買日本氣炸鍋及迪士尼洗手液機【附預購流程】

▲ 7-Eleven推出了全新「7仔預購站」預購服務！（圖片由7-Eleven提供）

近日連鎖便利店7-Eleven推出了全新「7仔預購站」預購服務，為大家搜羅市面最新產品及家居生活用品。預購過程簡單，而且取貨時間靈活，即使下班後亦能取貨，十分方便！

7-Eleven推出的「7仔預購站」服務方便，客人只需要於7-Eleven Hong Kong Facebook上或網站，即可查看該期最新好物推介，並領取電子付款條碼，到任何一間7-Eleven付款後，在指定日期，憑付款收據到店舖取貨。

今期好物推介

為大家推介日本Récolte小家電：全新氣炸鍋，它簡約設計的機身，體積小巧，但卻有2.4L特大容量，十分適合香港細小的蝸居家庭。而且一鍋可以做出不同的菜餚，隨機更附送日本專業料理師創作的28道精緻食譜，在家煮飯無難度！

Récolte全新氣炸鍋 HK$799

▲ 全新氣炸鍋（圖片來源：7仔預購站）

除了氣炸鍋外，亦有Récolte格仔三文治機及多用途電熱鍋，三文治機可以烘出不同款式的三文治，即使放入滿滿材料也不會滿瀉！

Récolte格仔三文治機 HK$399

▲ 格仔三文治機（圖片來源：7仔預購站）

除了煮食家電，清潔衛生用品也很重要，這自動洗手液機以​​​印上了​​反斗奇兵人氣角色，以自動感應式設計出泡，只需輕輕伸手，就會出泡，方便衛生。

迪士尼自動洗手液機（反斗奇兵） HK$239

▲ 自動洗手液機（圖片來源：7仔預購站）

特別注意，是次預購日期由2020年5月20日早上9時正至5月26日，此預購適用於香港及澳門 7-Eleven 店舖（全線港鐵站分店除外）。此外，大家必需憑收據上的取貨二維碼於進行預購的同一間 7-Eleven 店舖換領貨品。

預購流程：

1. 點撃進入7仔預購站。

2. 按「領取產品條碼」及儲存圖像。

3. 於7-Eleven出示「產品條碼」及付款。

4. 於換領日期，憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。

責任編輯：王芷瑩