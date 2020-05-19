【烽火有情】阿富汗醫院產房恐襲BB產婦24死　愛心媽趕替小孤兒餵母乳獲封英雄

▲ 阿富汗日前發生醫院產房恐襲24死，有愛心媽媽趕赴醫院為倖存BB餵母乳。

烽火下人間有情，阿富汗日前發生令人震驚的恐襲事件，3名槍手闖入首都喀布爾一家婦產科醫院，對產婦及BB瘋狂掃射，造成24人死亡，令充滿母愛的產房淪為冷血屠場。一名阿富汗新手媽媽聞訊後，立即趕赴現場為倖存BB餵母乳，獲外界封為「英雄媽媽」。

這個國家的恐怖份子，竟連剛睜開眼來到世上的BB都不放過！

綜合阿拉伯半島電視台報道，5月12日，阿富汗首都喀布爾一家由「無國界醫生」（MSF）營運的婦產科醫院，遭3名恐怖份子闖入亂槍掃射，造成24人死亡，大部分為產婦與初生嬰兒。

▲ 軍方在恐襲現場救出多名初生嬰兒。（相片來源︰法新社）

分娩產婦遭對準腹部開槍一屍兩命

其中一名產婦在分娩過程中，遭槍手對準腹部開槍，與未出世的孩子慘死手術台上，一屍兩命；亦有中彈身亡的媽媽捨身護子，令BB得以倖存。

事發後，近百名倖存的產婦及嬰兒被轉到另一家兒童醫院治療。雖然約有20名嬰兒大難不死，但他們的媽媽大多已命喪槍下。

▲ 27歲新手媽媽Feroza Younis Omar獲封為英雄。（twitter圖片）

育有14個月大兒子的27歲新手媽媽Feroza Younis Omar聞訊後感到悲憤，在丈夫答應幫忙照顧兒子後，立即趕赴醫院為失去母親的小孤兒餵母乳。

我情緒瞬間激動起來，那些嬰兒正在受苦。

▲ 倖存BB被送到另一家兒童醫院治療，由護士幫忙照顧。（相片來源︰法新社）

英雄媽媽︰這些孩子需要媽媽擁抱

當她趕抵醫院時，發現不少嬰兒受傷，有些不斷大哭，拒飲護士沖泡的奶粉。Feroza當晚即為4名嬰兒餵母乳，之後連續幾天在醫院與家之間奔波，感動了不少媽媽也前來餵母乳。其中一名婦女Aziza Kermani更收養了一名失去親人的孩子。

Feroza的愛心舉動被外界封為「英雄媽媽」，她自言，只想做些事情安慰這班倖存嬰兒。

這些孩子需要媽媽，但她們在襲擊中被殺死了，所以我想扮演媽媽角色，擁抱他們、餵他們餵母乳。

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責任編輯︰林綺玲